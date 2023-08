“Policial de folga frustra assalto e deixa dois suspeitos baleados em Curitiba”

Tentativa de Assalto em Posto de Combustíveis na Cidade Industrial de Curitiba

Dois rapazes baleados e um apreendido após tentativa de assalto

Uma tentativa de assalto em um posto de combustíveis na Cidade Industrial de Curitiba (CIC) terminou com dois rapazes baleados, um apreendido e um quarto elemento conseguiu fugir. Os suspeitos planejaram o crime em um estabelecimento na rua Emílio Romani, na noite desta quinta-feira (10).

Entretanto, os suspeitos não esperavam que entre os clientes estava um policial militar de folga que reagiu a ação dos jovens. Um rapaz de 20 anos e um adolescente de 16 foram baleados e precisaram de atendimento médico. Um outro comparsa deles, um indivíduo de 17, tentou fugir, mas foi apreendido.

Um outro rapaz, que iria auxiliar na fuga, conseguiu escapar antes da chegada das viaturas policiais.

O adolescente de 16 anos baleado corre risco de vida. Ninguém ficou ferido no local além dos suspeitos.

Segurança em Curitiba

A segurança em Curitiba é uma preocupação constante. A Polícia Militar do Paraná está sempre atenta para garantir a tranquilidade da população. A ação rápida do policial militar de folga foi fundamental para impedir o assalto e proteger os clientes do posto de combustíveis.

Ao reagir ao crime, o policial demonstrou coragem e profissionalismo, colocando em risco sua própria vida para garantir a segurança dos cidadãos. A apreensão de um dos suspeitos e a fuga do outro são resultados positivos no combate à criminalidade na região.

Fonte: ricmais.com.br