“Polícia Militar recupera carga de alto valor avaliada em R$ 605 mil na Cidade Industrial de Curitiba”

Apreensão de carga de alto valor em Curitiba

Uma carga de alto valor, avaliada em R$ 605 mil, foi localizada e apreendida na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). A ação da Polícia Militar foi deflagrada com sucesso.

Detalhes da apreensão

Ação da Polícia Militar

Importância da apreensão

A apreensão dessa carga de alto valor é de extrema importância para a segurança e a economia da região. A ação da Polícia Militar demonstra o comprometimento das autoridades em combater o crime e proteger a população.

Fonte: www.jornale.com.br