Polícia Civil busca donos de objetos perdidos em furtos e roubos em Curitiba

Vítimas de furtos e roubos em Curitiba podem recuperar bens perdidos para criminosos

A Polícia Civil divulgou nesta quinta-feira (5) uma série de celulares, relógios, televisores, etc., apreendidos no dia 14 de maio, no bairro Capão Raso, buscando encontrar os proprietários destes objetos.

A data acima é importante para Polícia Civil monitorar quem pode ser os donos dos objetos revelados para devolução, conforme explicou a delegada Sâmia Coser.

Se o furto que você sofreu foi depois disso (14 de maio), aí também não adianta. Se você tiver boletim de ocorrência (BO), já ajuda muito, embora não seja a única forma de você provar que é o dono deste objeto.

Sâmia destacou que fotos, notas fiscais, certificados de garantias, entre outros meios, podem ajudar na hora de identificar a posse dos objetos.

Olhem, verifiquem, vejam se vocês têm o registro da ocorrência e nos procurem através do telefone. Não é porque os objetos foram apreendidos no Capão Raso, que eles tenham sido furtados ali. Eles podem terem sido furtados/roubados em outras regiões da nossa cidade.

Um detalhe importante também foi ressaltado pela delegada, que comentou sobre a ação de usuários de drogas, que podem furtar objetos de dentro do lar. Segundo ela, materiais trocados em biqueiras, que não tenham sido alvos de um crime de roubo/furto nas ruas da cidade, também podem ser resgatados.

É um tipo de furto, que não é punido criminalmente, mas não deixa de ser crime. É algo meio estranho do nosso ordenamento jurídico, mas é isto: é um crime que não tem punição, porém não deixa de ser crime. Então, pode nos procurar da mesma forma e você pode fazer a retirada deste objeto. (…) Não é porque você não fez um BO, que você não pode resgatar. Porém, tem que provar a propriedade deste objeto.

A delegada comentou ainda que, caso você perceba que algum objeto (ver fotos acima) lhe pertence, é necessário entrar em contato com o número (41) 3212-7104.

Este telefone é um WhastApp e a gente pede para que a pessoa entre em contato, preferencialmente, pelo aplicativo. Isto porque nós conseguimos conversar um a um e dando orientações um a um. O programa de vocês possui bastante audiência e, com certeza, muitas pessoas vão nos procurar.

