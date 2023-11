“PM reformado flagrado em perseguição policial em Curitiba: imagens chocantes revelam ação no bairro Xaxim”

PM reformado é flagrado trafegando por rua do bairro Xaxim

Nas imagens obtidas pela Banda B, é possível ver um policial militar reformado transitando por uma rua do bairro Xaxim, em Curitiba. O vídeo mostra o momento em que o veículo passa em alta velocidade, chamando a atenção dos moradores da região.

Preocupação com a segurança

A situação gerou preocupação entre os moradores do bairro Xaxim, que relataram a falta de segurança nas ruas da região. Segundo eles, a presença de um policial militar agindo de forma imprudente só aumenta o sentimento de insegurança.

O caso também chamou a atenção da Paraná Perseguição Curitiba, que acompanha e divulga ocorrências policiais na cidade. A página compartilhou o vídeo em suas redes sociais, alertando para a importância de respeitar as leis de trânsito e a segurança dos pedestres.

