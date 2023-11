“PM prende suspeito de assaltos e traz alívio à população do bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC)”

Suspeito de assaltos na Cidade Industrial de Curitiba é preso pela PM

Um suspeito de tocar terror com assaltos no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC) foi preso pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (10). A ação resultou na captura do indivíduo, que vinha sendo investigado por uma série de roubos na região.

Detalhes da prisão

A prisão ocorreu após uma operação da PM, que recebeu denúncias sobre a atuação do suspeito na CIC. Com base nas informações, os policiais montaram uma estratégia para capturá-lo em flagrante.

No momento da abordagem, o suspeito tentou fugir, mas foi rapidamente detido pelos agentes. Com ele, foram encontrados objetos roubados, além de uma arma de fogo utilizada nos assaltos.

Investigações em andamento

A polícia informou que as investigações sobre os assaltos na Cidade Industrial de Curitiba ainda estão em andamento. Acredita-se que o suspeito tenha agido em conjunto com outros criminosos, e as autoridades estão em busca de mais informações para identificar e prender os demais envolvidos.

Os objetos recuperados serão devolvidos aos proprietários, e o suspeito será encaminhado à delegacia para prestar depoimento e responder pelos crimes cometidos.

Fonte: www.bandab.com.br