Participe do Passeio Ciclístico Regional neste domingo (12/11) e aproveite um dia de lazer em família!

Passeio Ciclístico Regional em Curitiba

No próximo domingo, dia 12 de novembro, será realizado o Passeio Ciclístico Regional em Curitiba. O evento é uma programação especial da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), com apoio da Rede Verde Mais. Serão 11 largadas, distribuídas pelas dez regionais da cidade, todas elas saindo simultaneamente às 9h.

A participação no passeio é gratuita e não é necessário fazer inscrição prévia. No entanto, é obrigatório o uso de capacete. O evento é destinado a toda a família, com percursos de nível fácil. Os trajetos têm em média 5 km e são planejados para estimular o lazer ativo e proporcionar um momento de integração com familiares e amigos.

Programação dos passeios ciclísticos

Data: domingo (12/11)

Horário: saída simultânea às 9h

Locais de largada:

Bairro Novo

Colégio Novo Éden (R. Mandirituba, 1.327 – Sítio Cercado)

Portão

Verde Mais Fresh Market (Av. Presidente Arthur Da Silva Bernardes, 493 – Vila Izabel)

Cajuru

Parque Olímpico Cajuru (Rua Rivadávia Fonseca De Macedo, 510 – Cajuru)

Santa Felicidade

Rua da Cidadania de Santa Felicidade (Rua Madre Clelia Merloni, 316 – ao lado do terminal de ônibus)

CIC

Centro de Iniciação ao Esporte CIC (R. Sebastião Ribeiro Batista, 152 – Cidade Industrial De Curitiba)

Tatuquara

Rua da Cidadania do Tatuquara (Rua Olivardo Konoroski Bueno, 700 – Tatuquara)

Boqueirão

(Local 1) – Verde Mais Fresh Market – Xaxim (Rua Francisco Derosso, 481)

(Local 2) – Verde Mais Fresh Market – Hauer (Rua Tenente Francisco Ferreira De Souza, 1315)

Matriz

Museu Oscar Niemeyer (Rua Mal. Hermes, 999 – Centro Cívico)

Boa Vista

Associação Vovó Benta (Rua José Zgoda, 205 – Bairro Alto)

Pinheirinho

Escola de Ensino Fundamental Maringá (Rua Brasílio Pery Moreira, 47)

As atividades esportivas, físicas e de lazer da Prefeitura fazem parte da política pública Curitiba Viva Bem, uma das principais agendas da gestão do prefeito Rafael Greca, assim como a mobilidade urbana, sustentabilidade, empreendedorismo de impacto, cultura da inovação como processo social e cidade educadora. A importância da saúde e bem-estar para os curitibanos motivou a Prefeitura a mobilizar todas as áreas da gestão pública, que estão ampliando as ações de forma conjunta através do Curitiba Viva Bem.

Fonte: cgn.inf.br