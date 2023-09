“Parque dos Tropeiros completa 29 anos com importantes melhorias e revitalização”

Parque dos Tropeiros: 29 anos de preservação e melhorias em Curitiba

O Parque dos Tropeiros, localizado na CIC, completa 29 anos nesta segunda-feira (25/9). Considerado uma das áreas verdes mais preservadas da região Sul da cidade, o parque passou por importantes intervenções nos últimos seis anos, realizadas pela Prefeitura de Curitiba.

Manutenção e melhorias em 2023

Em 2023, foram realizados diversos serviços de manutenção no Parque dos Tropeiros. Entre eles, destacam-se a pintura das edificações, a despichação e os consertos na parte hidráulica e nos telhados das construções. Além disso, foram feitos plantios de novas árvores e a Secretaria Municipal de Obras Públicas construiu uma nova pista de atletismo no parque. A manutenção do canil da Guarda Municipal também foi realizada.

Outras melhorias incluíram a troca do transformador e da bomba do poço artesiano, além de limpezas e roçadas contínuas realizadas mensalmente.

Universidade Livre do Professor

Uma das mudanças mais significativas ocorridas nos últimos anos foi a revitalização completa do espaço em 2020. O antigo galpão em estilo rústico foi transformado na Universidade Livre do Professor/Centro de Desenvolvimento Profissional (CDP). Esse espaço é utilizado pela Secretaria Municipal da Educação para a formação de professores e realização de eventos.

Área preservada

O Parque dos Tropeiros, administrado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, possui uma área de 173.474 metros quadrados. Essa área conta com bosques de pinheiros, pitangas, araçás, pinheiro-bravo, ipês, pitangueiras, canelas e imbuias. Além disso, o parque preserva um dos últimos remanescentes de mata nativa da região.

O parque é muito frequentado durante a semana e, principalmente, nos fins de semana pelos moradores dos conjuntos habitacionais Caiuá, Diadema, Ilhéus e Vera Cruz, da CIC.

Histórico e cultura gaúcha

O Parque dos Tropeiros foi criado com o objetivo de abrigar as tradições do Sul do Brasil. Ele se destaca pela existência de equipamentos para promover eventos típicos da cultura gaúcha, como churrascaria, salão de danças e auditório para apresentações artísticas e manifestações folclóricas.

Outros parques comemoram 29 anos

Além do Parque dos Tropeiros, outros dois parques de Curitiba também completam 29 anos em setembro: o Parque Caiuá e o Parque Diadema, ambos localizados na CIC. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente realizou melhorias em ambos os locais neste ano.

No Parque Caiuá, foram realizadas revitalizações nos equipamentos, pinturas, troca de areia nas canchas e no playground, conserto do alambrado do campo de futebol, instalação de bancos, restauração da pista de skate e plantio de árvores. Além disso, foram realizadas podas, limpeza e roçadas contínuas.

No Parque Diadema, os serviços envolveram a pintura da casa de apoio e podas de todas as árvores na beira da rua. Também está prevista a pintura dos playgrounds e o conserto do alambrado até o fim do ano. A roçada e a limpeza são realizadas de forma contínua no local.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro

Aproveite para ficar por dentro de todas as novidades sobre Curitiba e região. Acesse a Gazeta do Bairro e confira as notícias mais recentes.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: cgn.inf.br