“Organizador de casamentos desaparece com tecido e deixa noiva sem vestido em Curitiba: Capão Raso é palco de um caso chocante”

No último sábado, um caso inusitado chocou os moradores de Curitiba. Uma noiva teve seu vestido de casamento roubado por um organizador de eventos, deixando-a sem opções para o grande dia.

De acordo com a prefeitura de Curitiba, o caso ocorreu no bairro Capão Raso. A noiva havia contratado os serviços de um organizador renomado na região para cuidar de todos os detalhes do casamento, incluindo a confecção do vestido.

Porém, dias antes do casamento, a noiva foi surpreendida ao descobrir que o tecido escolhido para o vestido havia desaparecido misteriosamente. O organizador alegou não ter conhecimento do ocorrido e não soube explicar o que havia acontecido.

A noiva, desesperada, buscou ajuda da polícia e registrou um boletim de ocorrência. As autoridades estão investigando o caso e tentando localizar o tecido e o responsável pelo roubo.

Enquanto isso, a noiva teve que correr contra o tempo para encontrar uma solução alternativa. Com a ajuda de amigos e familiares, ela conseguiu alugar outro vestido a tempo do casamento.

Esse incidente serve como um alerta para todos que estão planejando um casamento. É importante pesquisar e contratar profissionais confiáveis e estabelecidos no mercado, para evitar transtornos como esse.

Fonte: www.plural.jor.br