“Oportunidades de emprego em Curitiba: Servente de Obra e Analista PCP em destaque!”

Servente de Obra em Curitiba e Região

A CIA. do Trabalho está com vagas abertas para Servente de Obra em Curitiba e região. Se você está em busca de uma oportunidade de emprego na área da construção civil, essa pode ser a sua chance.

Requisitos para a vaga de Servente de Obra

Para se candidatar a essa vaga, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Experiência anterior como servente de obra;

Disponibilidade para trabalhar em Curitiba e região;

Ensino fundamental completo;

Conhecimentos básicos em construção civil;

Responsabilidade e comprometimento com o trabalho.

Benefícios oferecidos

A empresa oferece os seguintes benefícios para os colaboradores:

Salário compatível com a função;

Vale-transporte;

Alimentação no local;

Plano de saúde;

Oportunidade de crescimento profissional.

Como se candidatar

Se você se enquadra no perfil descrito acima e tem interesse na vaga de Servente de Obra, envie o seu currículo para o e-mail [email protected] com o assunto “Vaga Servente de Obra”. Não perca essa oportunidade de ingressar no mercado de trabalho.

Análise PCP – Vagas de Emprego em Curitiba

A CIA. do Trabalho também está com vagas abertas para Analista PCP em Curitiba. Se você possui experiência na área de Planejamento e Controle de Produção, essa pode ser a sua chance de trabalhar em uma empresa renomada.

Requisitos para a vaga de Analista PCP

Para se candidatar a essa vaga, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Formação em Engenharia de Produção ou áreas afins;

Experiência anterior na função;

Conhecimentos avançados em planejamento e controle de produção;

Domínio de ferramentas de gestão da produção;

Capacidade de análise e tomada de decisão;

Boa comunicação e trabalho em equipe.

Benefícios oferecidos

A empresa oferece os seguintes benefícios para os colaboradores:

Salário compatível com a função;

Vale-transporte;

Plano de saúde;

Plano odontológico;

Oportunidade de crescimento profissional.

Como se candidatar

Se você possui os requisitos mencionados e tem interesse na vaga de Analista PCP, envie o seu currículo para o e-mail [email protected] com o assunto “Vaga Analista PCP”. Não perca essa oportunidade de fazer parte de uma equipe de sucesso.

Desenhista Projetista – Vagas de Emprego em Curitiba

A CIA. do Trabalho está com vagas abertas para Desenhista Projetista em Curitiba. Se você possui habilidades em desenho técnico e está em busca de uma oportunidade na área, essa pode ser a sua chance.

Requisitos para a vaga de Desenhista Projetista

Para se candidatar a essa vaga, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Formação em Desenho Industrial, Engenharia Civil ou áreas afins;

Experiência anterior na função;

Conhecimentos avançados em desenho técnico;

Domínio de softwares de desenho, como AutoCAD;

Capacidade de interpretação de projetos;

Atenção aos detalhes e precisão no trabalho.

Benefícios oferecidos

A empresa oferece os seguintes benefícios para os colaboradores:

Salário compatível com a função;

Vale-transporte;

Plano de saúde;

Plano odontológico;

Oportunidade de crescimento profissional.

Como se candidatar

Se você possui os requisitos mencionados e tem interesse na vaga de Desenhista Projetista, envie o seu currículo para o e-mail [email protected] com o assunto “Vaga Desenhista Projetista”. Não perca essa oportunidade de desenvolver a sua carreira na área de projetos.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: busaocuritiba.com