“Operação da Polícia Militar reforça policiamento e promove sensação de segurança nos bairros da região Sul de Curitiba”

Operação da Polícia Militar reforça o policiamento nos bairros da região Sul de Curitiba

Uma operação da Polícia Militar está sendo realizada para reforçar o policiamento nos bairros da região Sul de Curitiba. As equipes da RONE, da ROCAM e do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar do Paraná (BPMOA) foram enviadas para a área com o objetivo de aumentar a sensação de segurança da população.

De acordo com o governo, mais de 70 policiais e 10 viaturas do BPRONE e equipes da CIROCAM foram mobilizados para atuar nos bairros Sítio Cercado, Pinheirinho e Capão Raso, entre outros da região sul. A Cidade Industrial de Curitiba (CIC) foi o bairro com o maior número de homicídios em 2022, registrando 36 mortes violentas no ano passado, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SESP).

Expansão para outras regiões

O major João Roberto Alves, comandante do BPRONE, afirmou que a ação será estendida para outras áreas. “Estamos realizando uma saturação do policiamento na região sul, bem como na Região Metropolitana, em cidades como Fazenda Rio Grande e Mandirituba, oferecendo suporte, presença policial e realizando abordagens”, explicou.

O envio das equipes ocorre um dia após a divulgação do Anuário de Segurança Pública, que apontou o Paraná como um dos estados com o maior crescimento no número de mortes violentas no último ano. Ao todo, o estado registrou 2.595 mortes deste tipo em 2021.

Fonte: paranaportal.uol.com.br