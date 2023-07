Operação Águia: Polícia Militar intensifica policiamento ostensivo na região Sul de Curitiba

Operação Águia intensifica policiamento ostensivo na região Sul de Curitiba

O Batalhão de Polícia de RONE, em conjunto com equipes da Companhia Independente ROCAM e o Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar do Paraná, deflagrou nesta sexta-feira (21) a Operação Águia, com o objetivo de intensificar o policiamento ostensivo na região Sul de Curitiba.

Mais de 70 policiais, com 10 viaturas do BPRONE e equipes da CIROCAM, foram mobilizados para atuar nos bairros Sítio Cercado, Pinheirinho, Capão Raso, entre outros.

Garantindo a segurança da população

O major João Roberto Alves, comandante do BPRONE, ressaltou a importância da operação e o objetivo de garantir a segurança da população. “Estamos realizando uma saturação do policiamento na região sul, bem como na Região Metropolitana, em cidades como Fazenda Rio Grande e Mandirituba, oferecendo suporte, presença policial e realizando abordagens”, explicou.

Promovendo a sensação de segurança

A Operação Águia busca promover maior sensação de segurança, a fim de coibir a prática de delitos e preservar a ordem pública. Essa ação integrada entre diferentes unidades da Polícia Militar demonstra a importância do trabalho conjunto no enfrentamento da criminalidade e na proteção da população.

“A Polícia Militar do Paraná continuará empenhada em desenvolver ações estratégicas e operacionais para combater a criminalidade e garantir a paz social”, acrescentou o major.

Fonte: www.aen.pr.gov.br