“Obra de reforma do Centro de Esporte e Lazer CEL Xaxim entra na reta final, oferecendo atividades gratuitas para todas as idades”

Reforma do Centro de Esporte e Lazer Vereador João Derosso

A obra de reforma do Centro de Esporte e Lazer (CEL) Vereador João Derosso, conhecido como CEL Xaxim, na Regional Boqueirão, está entrando na reta final. Localizado na Rua Ana Aparecida Lopos Canet, 4, atrás da Escola Municipal Francisco Derosso, o espaço abriga também o Centro de Referência Paralímpico de Curitiba e está sendo adaptado para práticas esportivas, paradesportivas e para oferecer melhores condições de uso para todos.

Atividades oferecidas

No CEL Xaxim, são oferecidas gratuitamente para crianças e adultos diversas atividades esportivas, como basquetebol e basquetebol em cadeira de rodas, bocha sênior, bocha para pessoa com deficiência, futebol de salão, ginástica, tênis e tênis em cadeira de rodas e voleibol.

Andamento da obra

Os serviços coordenados pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) tiveram início em 3 de abril e estão em fase de conclusão. A entrega da obra está prevista para a segunda quinzena do mês de outubro. Após a entrega, a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) irá programar a reinauguração e organização do espaço para a retomada das atividades.

Obras realizadas

Na readequação do equipamento, foram realizadas diversas melhorias, como a vedação e revitalização da quadra poliesportiva, construção de depósitos e sala para os professores, revitalização dos sanitários, cobertura da rampa de acessibilidade, além do tratamento e pintura das estruturas metálicas. Também foram instaladas quatro caixas d’água para captação e reuso de água da chuva sob a arquibancada da quadra poliesportiva.

Continuidade das atividades

Durante as obras, os matriculados no Centro de Esporte e Lazer continuaram a ter aulas em outros espaços da unidade. Já as atividades de paradesporto foram transferidas para o Centro de Esporte e Lazer Vila Oficinas.

Inscrições e vagas disponíveis

Ainda há vagas disponíveis para participar das atividades, que são gratuitas. Para se matricular, basta acessar o portal Curitiba em Movimento e fazer o cadastro. A inscrição será assegurada após o exame físico, que acontece no local que o aluno irá frequentar.

Horário e endereço

O CEL Xaxim funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. O endereço é Rua Ana Aparecida Lopos Canet, 4, Xaxim.

Fonte: cgn.inf.br