“Novo grupo de estações-tubo em obras: Conheça as melhorias na Estação-tubo Terminal Pinheirinho sentido Terminal Sítio Cercado”

Confira as novas estações-tubo em obras em Curitiba

A partir da próxima semana, terão início as obras de um novo grupo de estações-tubo em Curitiba. Essas estações são pontos de parada para os ônibus do transporte público da cidade.

Estação-tubo Terminal Pinheirinho

A primeira estação-tubo que será construída é a Terminal Pinheirinho, localizada no sentido Terminal Sítio Cercado. Essa estação será de grande importância para os moradores da região, facilitando o acesso ao transporte público e proporcionando mais conforto e segurança.

As obras dessa estação-tubo estão sendo realizadas com o objetivo de melhorar a infraestrutura do transporte público em Curitiba, visando oferecer um serviço de qualidade para a população.

É importante ressaltar que essas obras são parte de um projeto maior de modernização do sistema de transporte da cidade, que busca proporcionar uma experiência mais eficiente e confortável para os usuários.

Para mais informações sobre as notícias de Curitiba e região, acesse o site da Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.bemparana.com.br