Na temporada do centenário, Furacão inicia com vitória

Reportagem: Fernando Plantes

Jogando como visitante, o Furacão não teve dificuldades e venceu o Andraus por 2 a 0, nesta quarta-feira (17), na Vila Capanema. Foi a estreia do técnico colombiano Juan Carlos Osorio, do zagueiro paraguaio Mateo Gamarra e do atacante paraguaio Romeo Benítez com a camisa rubro-negra.

Com mais tempo de preparação na pré-temporada, o Andraus tentou pressionar a saída de bola do Athletico nos primeiros minutos da partida. Mas logo a equipe de Osório passou a dominar, e o primeiro grande momento foi com Alex Santana acertando o travessão. E foi ele quem abriu o placar após boa jogada pela esquerda. Aos 18 minutos, Canobbio rolou para Alex fazer o primeiro gol do Furacão na temporada. Com o apoio da torcida, o time seguiu controlando as ações. Mesmo assim, Bento fez uma grande defesa em chute de Ardley.

No intervalo, Osório fez suas primeiras mudanças, Madson e Fernandinho saíram para as entradas de Romeo Benítez e Hugo Moura. O ritmo da equipe diminuiu, e talvez percebendo isso o treinador lançou Bruno Zapelli e Pablo nos lugares de Alex Santana e Julimar. Encerrando as trocas, Jader entrou no lugar de Canobbio. Com isso o Furacão mais administrou do que pressionou. Mesmo assim, houve tempo para Gabriel derrubar Cuello dentro da área. Pablo, com tranquilidade, cobrou o pênalti resolveu a partida.

A próxima partida do Athletico no Campeonato Paranaense será no domingo (21), às 16h, contra o Azuriz, no estádio Os Pioneiros, em Pato Branco.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO PARANAENSE 2024

1ª Rodada

ANDRAUS 0x2 ATHLETICO

Andraus

Denison; Yan Santos, Daniel Oliveira, Gabriel Recife e Jonathan; Bileu, Herbert e Hiago; Patrick (Jean Carlos), Gleydson (Hiago) e Ardley.

Técnico: Edison Borges

Athletico

Bento; Madson (Romeo Benítez), Kaique Rocha, Gamarra e Vinicius Kauê; Fernandinho (Hugo Moura), Erick e Alex Santana (Zapelli); Canobbio (Jader), Cuello e Julimar (Pablo).

Técnico: Juan Carlos Osório

Local: Vila Capanema

Renda: R$ 319.360,75

Público pagante: 4.987

Público total: 5.836

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior

Assistentes: Barbara Roberta da Costa Loiola (Fifa) e Luis Henrique Campanhoni Amadori

Gols: Alex Santana 18 do 1º; Pablo 38 do 2º

Cartões amarelos: Ardley, Gleydson (AND)