“Mutirão Emprega Mais Curitiba oferece 1.500 vagas de emprego na capital paranaense”

<title>Mutirão Emprega Mais Curitiba - Governo do Paraná</title> <h1>Mutirão Emprega Mais Curitiba</h1> <h2>Governo do Paraná promove evento de empregabilidade na capital</h2>

No dia 07/08/2023, o Governo do Paraná promoverá uma nova edição do Mutirão Emprega Mais Curitiba, com o objetivo de oferecer oportunidades de emprego para os trabalhadores da capital. O evento ocorrerá na Rua da Cidadania do Sítio Cercado, das 9h às 16h. As senhas para atendimento serão distribuídas até o meio-dia. Serão disponibilizadas 1.500 vagas de emprego, com a participação de 50 empresas que realizarão processos seletivos no local. Esta será a terceira edição do Mutirão Emprega Mais Curitiba em 2023. As edições anteriores aconteceram em abril, no bairro Pinheirinho, e em junho, no Boqueirão. O Mutirão Emprega Mais Curitiba é uma iniciativa complementar às ações promovidas pela Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda. Em maio, o Sine da Capital realizou quatro mutirões voltados para a recolocação de pessoas com mais de 50 anos, pessoas negras, comunidade LGBTQIA+ e trabalhadores com deficiência. De janeiro a julho deste ano, as Agências do Trabalhador no Paraná intermediaram um total de 81.825 contratos de trabalho. Além do Mutirão Emprega Mais Curitiba, está previsto para o dia 23 de agosto o Mutirão de Emprego da Juventude, que será realizado pela Agência do Trabalhador Central de Curitiba. Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro. Fonte: <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a>

