Mutirão Emprega Mais Curitiba oferece 1.500 vagas de emprego na capital paranaense

Governo do Paraná promove Mutirão Emprega Mais Curitiba com 1.500 vagas de emprego

O Governo do Paraná promove nesta terça-feira (08) uma nova edição do Mutirão Emprega Mais Curitiba, que ofertará vagas para trabalhadores da Capital. A ação de empregabilidade será das 9h às 16h, na Rua da Cidadania do Sítio Cercado. As senhas para atendimento serão entregues até as 12h.

Serão 1.500 vagas de emprego, com 50 empresas fazendo processo seletivo na hora. Este é o terceiro evento do Mutirão Emprega Mais Curitiba em 2023. O primeiro ocorreu em abril, no bairro Pinheirinho, e o segundo em junho, no Boqueirão.

Mutirão Emprega Mais Curitiba: oportunidades de emprego para todos

O mutirão complementa a série de ações promovidas pela Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda. Em maio, o Sine da Capital fez quatro mutirões em referência ao mês do trabalhador, com vagas focadas na recolocação de pessoas com 50 anos ou mais, pessoas negras, comunidade LGBTQIA+ e trabalhadoras e trabalhadores PCD.

“Os mutirões e demais ações de empregabilidade promovidas pelo Governo do Estado têm contribuído substancialmente para o avanço da empregabilidade em todos os seus indicadores. De janeiro a julho, as Agências do Trabalhador no Paraná intermediaram 81.825 contratos de trabalho”, ressaltou o secretário Mauro Moraes.

Mutirão de Emprego da Juventude em agosto

Ainda neste mês de agosto, no dia 23, a Agência do Trabalhador Central de Curitiba fará o Mutirão de Emprego da Juventude. A ação faz parte do calendário da Rede Sine estadual. Nas demais agências e postos de atendimento estão previstas ações simultâneas nesta quarta-feira (09).

Fonte: cgn.inf.br