Mutirão Emprega Mais Curitiba encaminha mais de 1,2 mil pessoas para vagas de emprego na capital

O mutirão Emprega Mais Curitiba: oportunidades de emprego na capital paranaense

O Governo do Estado promoveu o mutirão Emprega Mais Curitiba, que ocorreu no bairro Sítio Cercado, na terça-feira (08). O evento foi um sucesso e encaminhou 1,2 mil pessoas para a seleção de 1.500 vagas de emprego oferecidas por 50 empresas localizadas na Capital. Deste total, 819 pessoas conseguiram contratos de trabalho intermediados pelos agentes do Sistema Nacional do Emprego (Sine-PR).

Essa foi a terceira edição do Emprega Mais Curitiba em 2023. A primeira ação aconteceu em abril, no bairro Pinheirinho, e resultou na contratação imediata de 1.065 trabalhadoras e trabalhadores para postos de trabalho com carteira assinada. Já o segundo evento, realizado em junho, no Boqueirão, proporcionou a colocação de 827 pessoas no mercado de trabalho ao término do mutirão. Ao todo, o programa já colocou mais de 2,7 mil candidatos em vagas formais de trabalho.

Com oportunidades em diversos setores da economia, o Emprega Mais Curitiba é um evento de extrema importância para dar visibilidade ao trabalho realizado pelo Sine estadual na intermediação de mão de obra.

O destaque do Paraná na colocação de pessoas no mercado de trabalho

De acordo com o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, o desempenho do Paraná em colocar pessoas no mercado de trabalho por meio das Agências do Trabalhador é um destaque nacional. O estado é líder na região Sul do país no Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged), empregando mais mulheres e jovens. Além disso, na rede Sine, o Paraná é o primeiro lugar em intermediação de mão de obra, resultado das políticas adotadas pelo Governo para impulsionar o crescimento econômico e a criação de empregos.

Segundo dados do IMO (intermediação de mão de obra), da Rede Sine do Paraná, de janeiro a julho deste ano, as Agências do Trabalhador e postos avançados de atendimento conseguiram empregar 81.825 pessoas, representando um aumento de 16% em relação ao mesmo período de 2022 e 38% a mais que em 2021.

Próximas edições do Emprega Mais Curitiba

A Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda pretende promover mais três eventos do Emprega Mais Curitiba ainda em 2023. Os bairros que receberão o mutirão são Tatuquara, Boa Vista e Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

