“Motorista escapa ileso após capotar e cair em rio em Curitiba”

Motorista capota e cai em rio em Curitiba

No início da manhã deste domingo (12), um motorista capotou e caiu com o carro em um rio na Rua Izaac Ferreira da Cruz, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Apesar do susto, o homem conseguiu sair do veículo a tempo e não teve ferimentos graves.

O homem foi atendido pelo Siate e levado ao hospital. Um familiar dele conversou com a reportagem da Banda B e comentou que o motorista nasceu de novo.

“Milagre, né? Ele descer naquele cantinho e não sei nem como está vivo ainda. Graças a Deus ele saiu bem. Está no hospital, mas foi um milagre mesmo. Bens materiais a gente recupera, né? Mas a vida é o mais difícil”, disse o parente do motorista.

Após o acidente, um grupo de homens teria pulado no rio e furtado vários objetos do carro da vítima. Eles não foram identificados.

“Agora estamos esperando o guincho para puxar o carro pra cima e ver o que vai ser, né”, comentou o parente do motorista.

