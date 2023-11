Clima quente na Vila Capanema

Reportagem: Rodrigo Monteiro

Na tarde de sábado na vila Capanema sobre um calor acima de 30 graus Celsius Coritiba e Cruzeiro se enfrentaram pela 34° rodada do campeonato brasileiro 2023 e o jogo terminou com vitória da equipe Coxa Branca por 1 a 0.

O primeiro tempo do jogo foi muito abaixo do esperado, sem fortes emoções as duas equipes pouco criaram e não conseguiram abrir o placar na primeira etapa de jogo.

Já o segundo tempo o cenário foi diferente, ambas as equipes precisavam vencer o jogo pois precisam pontuar pra sair ou se afastar da ZR, e quem fez o primeiro gol da partida foi a equipe mineira com Bruno Rodrigues, porém após análise do VAR o gol foi anulado, com isso a equipe do Alto da Gloria foi pra tudo ou nada e com gol de Robson aos 45 minutos da etapa final venceu o jogo e garantiu mais 3 pontos na briga contra o rebaixamento.

O Coritiba soma agora 29 pontos no campeonato e segue na 19° colocação.

Após o gol do Coritiba o clima esquentou mais uma vez na Vila Capanema, a torcida organizada Mafia Azul invadiu o campo, em seguida a torcida organizada Império também invadiu o campo e começou a pancadaria, com essas cenas lamentáveis o jogo foi encerrado e em breve saberemos as consequências desses atos.

Briga tomou conta da Vila Capane,a. Foto: Robson Mafra/Estadão Conteúdo

O próximo desafio do Coritiba contra a ZR será no Rio de Janeiro contra o Fluminense no sábado dia 25 as 21h

FICHA TÉCNICA

BRASILEIRÃO

2º Turno – 34ª rodada

CORITIBA 1×0 CRUZEIRO

Coritiba:

Gabriel; Natanael, Thalisson Gabriel, Henrique (Reynaldo) e Victor Luis; Andrey (Kaio César), Bruno Gomes e Sebastián Gómez (Willian Farias); Marcelino Moreno (Mauricio Garcez), Slimani (Diogo Oliveira) e Robson. Técnico: Thiago Kosloski

Cruzeiro:

Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa (Ian Luccas), Lucas Silva (Machado) e Nikão (Wesley); Matheus Pereira (Mateus Vital), Bruno Rodrigues e Rafael Elias (Arthur Gomes). Técnico: Zé Ricardo

Local: Vila Capanema (Curitiba)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA-RS)

Gols: Robson, 45 do 2º

Cartões amarelos: Thalisson Gabriel, Marcelino Moreno, Reynaldo, Robson (CFC); Matheus Jussa, Ian Luccas, Machado, Neris (CRU)