“Motorista atropela ladrão após roubo de bicicleta e celular em Curitiba”

Homem é atropelado após roubar bicicleta e celular de estudante em Curitiba

Um homem de 21 anos foi atropelado por um carro após roubar a bicicleta e o celular de um estudante que ia para a escola na manhã desta quinta-feira (19), no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. O atropelamento foi registrado por uma câmera de segurança.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista do carro presenciou o momento em que o suspeito abordou o adolescente e levou seus pertences. Ele imediatamente saiu do veículo e começou a perseguir o ladrão, que fugiu pedalando a bicicleta roubada.

O motorista retornou ao carro e deu início a uma perseguição ao suspeito, que acabou sendo atingido pelo veículo. Mesmo ferido, ele tentou escapar e caiu em uma valeta, onde entrou em confronto com o motorista. A PM foi acionada e conseguiu conter o suspeito.

O suspeito foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado a um hospital com várias fraturas e escoriações. Após receber alta médica, ele deverá responder por roubo. A PM informou que o suspeito já possuía passagens pela polícia. O celular do estudante não foi encontrado, mas a bicicleta foi recuperada e devolvida ao dono.

Fonte: maringapost.com.br