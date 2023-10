Governo do Estado repassará R$ 20 milhões para pavimentação de vias urbanas em Curitiba

O Governo do Estado vai repassar mais R$ 20 milhões à Prefeitura de Curitiba para a pavimentação de vias urbanas da capital paranaense. Os convênios, divididos em duas frentes de trabalho, foram assinados nesta quinta-feira (19) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior e o prefeito Rafael Greca, no Palácio Iguaçu.

O projeto prevê uma contrapartida de R$ 9,3 milhões da Prefeitura, somando um valor total de R$ 29,3 milhões. Por meio dele, mais de 40 mil metros quadrados de novos pavimentos serão instalados ao longo de 6,6 quilômetros de extensão em vias de saibro.

Pavimentação nos bairros de Curitiba

Quase metade da nova infraestrutura será instalada nos bairros Tatuquara, Campo de Santana de Umbará, que pertencem à regional do Bairro Novo. O restante será dividido entre as vias que cortam o Butiatuvinha, na região de Santa Felicidade, e do bairro São Miguel, vinculado à regional da CIC.

O projeto abrange os serviços preliminares, obras de terraplanagem, construção de meio-fio e sarjeta, pavimentação, sinalização, drenagem de águas pluviais e serviços de urbanização.

“Essa é mais uma grande parceria do Governo do Estado com nossa Capital, com foco nos bairros que historicamente mais precisam”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior, lembrando que, no momento, o governo está executando um programa de pavimentação urbana voltado às menores cidades do estado, o Asfalto Novo, Vida Nova.

O governador ressaltou que os grandes municípios do Estado também estão sendo atendidos em suas necessidades. “Em breve teremos mais uma série de obras para atender Curitiba e Região Metropolitana”, afirmou.

Rafael Greca disse que o objetivo da prefeitura é zerar a planta urbana das ruas de saibro. “Não mais lama, nem poeira em nenhum dos bairros de Curitiba. Chegaremos a 200 quilômetros de ruas asfaltadas na cidade ao final de nosso mandato”, disse. Ele destacou que os avanços na cidade são construídos em parceria com o Governo do Estado e agradeceu ao governador pelo apoio constante.

O secretário estadual das Cidades, Eduardo Pimentel, destacou os benefícios da pavimentação. “É um recurso a fundo perdido para asfalto, uma obra na cidade que melhora a saúde, a segurança, a infraestrutura urbana como um todo. É o poder público fazendo a diferença na vida das pessoas”.

Presenças no evento

Também participaram do evento o vice-governador Darci Piana; o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, os deputados Alexandre Curi e Márcia Huçulak, além de secretários municipais e vereadores de Curitiba.

Vias que serão pavimentadas

Confira as vias que serão pavimentadas:

Rua Pedro Cavichiolo, entre as ruas Delegado Bruno de Almeida e Final da Rua (Campo de Santana)

Rua Tiago Rafael Mickosz Dallegrave, entre as ruas Wilson Lopes e Gal. Luis Carlos Pereira Tourinho (Campo de Santana)

Rua Engenheiro João Kloss, entre as ruas Santa Rita de Cássia dos Impossíveis e João Diório (Tatuquara)

Rua Santo Antonio Tortato, entre a Rua Ignácio Wacheskie BR 116 (Umbará)

Rua Frederico Muraro, entre Rua da Pedreira e final da rua (Butiatuvinha)

Rua da Pedreira, entre Contorno Norte e Rio Passaúna (Butiatuvinha)

Estrada para Thomas Coelho, entre Rua dos Palmenses e estação de captação da Sanepar (São Miguel)

Fonte: www.aen.pr.gov.br