Araucária ECR se destaca nos Campeonatos Paranaenses Sub14 e Sub16

Times Sub14 e Sub16 do Araucária ECR vão bem nos Paranaenses das duas categorias

Os times Sub14 e Sub16 do Araucária ECR estão se destacando nos Campeonatos Paranaenses das duas categorias. O Sub-14 teve uma estreia emocionante, vencendo o Atlético Paranaense por 4 X 3 em casa. Na segunda partida, enfrentaram o Iraty e empataram em 1 X 1. Mesmo com o campo alagado, a Federação Paranaense de Futebol optou por realizar a partida. “Foi um jogo muito difícil, mas conseguimos somar quatro pontos na competição”, afirmou Adriano Lara, administrador das categorias de base.

A próxima partida do Sub-14 será contra o União Capão Raso, no Estádio Municipal Osni Antônio da Silva, em Quatro Barras, no sábado (21/10) às 8h45. Já na terça-feira (24), enfrentarão o AD Independente às 13h45, no Estádio Municipal Edison Carlos Schramm, em São Mateus do Sul.

O Sub16 também teve uma estreia vitoriosa, ganhando por 3 X 0 contra o Irati. Mesmo com as mesmas condições de campo, a equipe araucariense conseguiu superar as dificuldades. O próximo jogo será contra o União Capão Raso, no Estádio Municipal Osni Antônio da Silva, em Quatro Barras, no sábado (21) às 10h30. Na terça-feira (24), enfrentarão o AD Independente às 15h30, no Estádio Municipal Edison Carlos Schramm, em São Mateus do Sul.

Fotos: Roberta Adriana Kotowski

Fonte: opopularpr.com.br