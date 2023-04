Mercosuper terá a participação da Ceasa

A tradicional Feira e Convenção Paranaense de Supermercados está completando a sua 40ª edição com uma nova cara e um novo nome. Mercosuper agora é Expoapras.!

Este ano ela acontece 18,0190e 20 de abril na Exptrade Pinhais.

Com o objetivo de mostrar a importância dos empresários que atuam na Ceasa e aproximá-los do segmento varejista do Paraná, a Feira e Convenção Paranaense de Supermercados, segundo o presidente do Sindaruc (Sindicato dos Permissionários) Paulo Salesbram, “este ano está abrindo espaço para nossa participação graças ao trabalho do do governo do estado que participa da criação do Espaço Paraná Cooperativo, Espaço Ceasa e Espaço Orgânico”.

A Feira de 2022 foi um grande sucesso: 50% maior do que a edição anterior.

Mais de 300 marcas expositoras, com os principais lançamentos, tecnologias, serviços e soluções para o varejo. Em três dias de eventos, foram gerados mais de R$ 540 milhões em negócios.

Este ano deve ser ainda melhor estão sendo aguardades três dias de muito conteúdo de qualidade, além de experiências e grandes oportunidades.