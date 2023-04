Linhas de ônibus de Curitiba têm mudança no trajeto e integração com a mesma passagem

Algumas das linhas de ônibus que operam no bairro Umbará, em Curitiba, terão alterações a partir deste sábado (1º). As mudanças abrangem trajetos e a possibilidade de uso da mesma passagem em embarques no intervalo de até 1 hora (integração temporal). As mudanças, segundo a prefeitura, beneficiarão cerca de 10 mil pessoas.

Uma das novidades é a alteração que estende o itinerário da linha 640-Palmeira, que passará a operar na modalidade circular para atender aos moradores do novo condomínio Chácara das Parreiras. Por conta da demanda adicional de passageiros, a linha vai circular com mais dois veículos. Com isso, nos horários de pico, o tempo de espera cairá de 58 para 18 minutos.

Linha 640 – Palmeira

A partir de sábado (1º), os ônibus dessa linha seguirão pelas Ruas Ignêz de Souza Soares, Ângelo Rigolino, João Amadeu Pedro Bom, Faustino Raimundo Pellanda, João Batista Burbello, Nicola Pellanda, Valdomiro Rodrigues e Bôrtolo Pelanda. O retorno será pela rua Nicola Pellanda, sentido Terminal Pinheirinho, fazendo um itinerário circular que atenderá também à região do Conjunto Campo Belo.

“A alteração irá beneficiar os atuais 900 passageiros da região e a expectativa é de chegarmos a 1.500 pessoas”, diz o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto. O aumento esperado de público se deve aos cerca de 2.400 moradores das 500 unidades do conjunto Chácara das Parreiras.

Linha 643 – Umbará

Outra novidade alcança a linha 643 – Umbará, que deixa de atender a região do Conjunto Campo Belo. A área passa a ser atendida pela linha Palmeira, com itinerário pelas Ruas Nicola Pellanda, Jacob Wosniak, Vergília Calixto e Pedro Calisto.

O retorno dessa linha será feito pela Rua Nicola Pellanda, sentido Terminal Pinheirinho. “Com o percurso circular, passa a ser contemplada pela mesma linha de ônibus a região da Vila Calixto. Com isso, o tempo de espera nos horários de pico será de 23 minutos, beneficiando 2.600 passageiros”, afirma Maia Neto.

1 hora para embarcar com a mesma passagem

Os benefícios não param por aí. Também começa a funcionar na estação-tubo Rosa Tortato a integração temporal para as linhas 640-Palmeira, 635-Londrina e 636-Rio Negro.

Os passageiros destas linhas poderão trocar o ônibus Alimentador pelo Expresso (sentido Terminal Sitio Cercado) na estação-tubo pagando só uma passagem e sem precisar ir até o Terminal Pinheirinho. Essa mudança, segundo o presidente da Urbs, atende a um antigo pedido dos moradores da região para deslocamentos para o Sítio Cercado.

Novo roteiro

No sentido Sítio Cercado, para fazer a integração com a estação Rosa Tortato, é preciso ter o cartão transporte da Urbs, descer no novo ponto de ônibus (na esquina das ruas Rosa Tortato com Ricardo Gasparin Machado) e embarcar na estação sem o pagamento de nova tarifa.

No sentido contrário – quem vem da Linha Circular Sul no sentido Terminal Pinherinho – os passageiros deverão desembarcar na estação Rosa Tortato e validar o cartão no equipamento dentro da própria estação. Somente depois disso, para ter direito a conexão pelo valor da mesma passagem, é que se deve ir ao ponto na Rua Izaac Ferreira da Cruz com José Ferreira Rocha.

Mais integração

O benefício da integração também chega aos usuários das linhas 528-Boqueirão/Pinheirinho, 638-Pinheirinho, 639-Futurama, 641-Luiz Nichele, 642-Ganchinho, 794-Parque Lago Azul e para a linha 643-Umbará – que também passa a ter novo trajeto. Todas farão a integração temporal na estação-tubo Sagrado Coração, com o uso do cartão transporte. O prazo para uso do benefício é de 1 hora.

No sentido Sítio Cercado, o passageiro deve descer no ponto da esquina da Alameda Nossa Senhora do Sagrado Coração com a Rua Izaac Ferreira da Cruz e embarcar na Estação Sagrado Coração.

No sentido contrário – para quem vem da Linha Circular Sul sentido Terminal Pinherinho – deverão desembarcar na estação Sagrado Coração e validar seu cartão no equipamento existente no local. O próximo passo é ir até o ponto na Alameda Nossa Senhora do Sagrado Coração com Rua Izaac Ferreira da Cruz para pegar o outro ônibus.