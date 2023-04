A Prefeitura de Curitiba e o Governo do Estado firmaram convênio, na manhã desta sexta-feira (31/3) para reforma e ampliação da estação-tubo da Praça Carlos Gomes (sentido Fazenda Rio Grande), na Rua Lourenço Pinto, no Centro.

A obra vai beneficiar os 10 mil usuários diários da linha de ônibus metropolitana F02-Curitiba/Fazenda Rio Grande, que tem ponto final no local. Somente na estação-tubo, passam 2,7 mil pessoas por dia.

A linha é a segunda em número de passageiros entre Curitiba e Fazenda Rio Grande, só perdendo para a linha F03-Fazenda Direto. Implementada em 1997, a estação da Praça Carlos Gomes já não comportava o número de usuários que utilizam a linha.

“Esse é um ato de justiça social, uma obra que vai trazer mais conforto para os passageiros que tinham que ficar em fila fora da estação-tubo por falta de espaço”, disse Greca.

O convênio foi assinado com o prefeito de Fazenda Rio Grande, Marco Antônio Marcondes Silva. “Em alguns meses os usuários terão um equipamento de qualidade, uma nova estação proporcionando mais conforto aos nossos usuários que utilizam diariamente essa linha”, comemorou.

Também assinaram o documento o vice-prefeito e secretário estadual das Cidades, Eduardo Pimentel, o presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs), Ogeny Pedro Maia Neto, e o presidente da Agência de Assuntos Metropolitanos (Amep), Gilson dos Santos.

Eduardo Pimentel ressaltou a importância da ação. “A liberação de recursos do Governo do Estado através da Secretaria das Cidades fortalece cada vez mais a nossa parceria e integração, melhorando a qualidade de vida do usuário da nossa Região Metropolitana”, declara Pimentel.

Por dia, 2,5 milhões de pessoas ingressam no sistema de Curitiba provenientes de municípios vizinhos. “São pessoas que transitam entre os municípios para trabalhar, estudar, usufruir de serviços médicos. A integração entre as cidades é uma realidade e o desafio é oferecermos cada vez mais um serviço de transporte que atenda às demandas dessa população”, diz Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs.

Investimento

Pelo convênio, o governo estadual, por meio da Amep, vai repassar R$ 840 mil à Urbs para execução da obra, que será licitada. O prazo inicial é que o projeto seja concluído em 180 dias.

A estação-tubo Carlos Gomes sentido Fazenda Rio Grande será ampliada de 9,975 metros, com 7 módulos, para 15,75 metros com 11 módulos. O projeto faz parte da série de ações de revitalizações que a Prefeitura vem promovendo nos equipamentos do transporte coletivo.

No ano passado, foram investidos R$ 6,5 milhões na revitalização de 85 estações-tubo, com reforma de pisos, pintura e recolocação de postos de trabalho, e na reforma das plataformas do Terminal Cabral. Entre as estações-tubo contempladas está a outra estação-tubo Carlos Gomes, situada na praça de mesmo nome, que atende linhas urbanas.

Presenças

Também prestigiaram a assinatura do plano de trabalho o secretário do Governo Municipal e presidente do Ippuc, Luiz Fernando Jamur; o diretor de Operações da Urbs, Aldemar Venâncio Martins Neto; os secretários municipais de Fazenda Rio Grande, Caio Szadkoski (Governo), Coronel Barroso (Segurança Pública), Tiago Ferraz (Comunicação Social), Luciano de Oliveira (Habitação) e Rafael Campaner (Meio Ambiente); e os vereadores de Fazenda Rio Grande Alex Padilha, Julinho do Pesque e Professor Léo.