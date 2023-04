O novo binário das ruas Mário Gomes Cezar e Olindo Sequinel, no Pinheirinho, começa a funcionar a partir desta terça-feira (21), às 11h

O novo binário das ruas Mário Gomes Cezar e Olindo Sequinel, no Pinheirinho, começa a funcionar a partir desta terça-feira (21), às 11h. O trecho contará com uma ciclofaixa de 1.100 metros na Rua Mário Gomes Cezar, além de vagas para estacionamento.

A Rua Olindo Sequinel passa a ter sentido único de circulação da André Ferreira Barbosa para a José Alcides de Lima. Já a Rua Mário Gomes Cezar passa a ter sentido único de circulação da Rua Laudelino Ferreira Lopes para a André Ferreira Barbosa.

Outra mudança acontece na Rua Olindo Sequinel, que passa a ter preferência de tráfego em relação às ruas Atílio Brunetti, Fátima Bark, Francisco Camargo Pinto e Laudelino Ferreira Lopes.

O binário é implantado pela Superintendência de Trânsito (Setran) para melhorar a fluidez e ligação viária na região, já que agora as vias terão maior capacidade de circulação.

Para oferecer segurança na travessia de pedestres, três novos semáforos foram instalados em cruzamentos movimentados. Outros três semáforos já existentes foram readequados.

Agentes da Setran estarão no local nos próximos dias para orientar os motoristas. Em caso de chuva, a implantação será cancelada e reagendada.

“Após a implantação, equipes técnicas da Setran farão o acompanhamento do trânsito no local para verificar a necessidade de adequações e ajustes“, explica a superintendente de Trânsito de Curitiba, Rosangela Battistella.

Intervenções

Cada mudança no trânsito da cidade é precedida de estudos técnicos, avaliando dados de fluxo de veículos, de pedestres e de impactos no tráfego gerado, a partir do acompanhamento da Setran e das demandas recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão.