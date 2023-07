“Jovem barbeiro é brutalmente executado em Curitiba: Polícia busca suspeito”

Notícias de Curitiba – Jovem é executado em barbearia na Vila Barigui

Um jovem de 22 anos, que trabalhava como barbeiro numa barbearia do bairro CIC, em Curitiba, foi executado com muitos tiros pouco antes das 17h desta quinta-feira (20).

O homicídio foi na Rua Doutor Rafael Simille Ribeiro, na Vila Barigui. Conforme testemunhas disseram à Polícia Militar, um homem todo vestido de preto entrou e já foi atirando na vítima. Em seguida, fugiu numa moto preta. O 23.º Batalhão da Polícia Militar fica muito próximo dali. Os policiais chegaram rápido e já iniciaram rondas na região, mas não localizaram o suspeito na moto.

Conforme a PM verificou inicialmente, o barbeiro não tinha antecedentes criminais. Ele levou diversos tiros em peito, braços e pernas e morreu na hora.

Assassinato choca a comunidade

O assassinato do jovem barbeiro chocou a comunidade do bairro CIC e deixou todos consternados. A violência do crime e a forma como ocorreu deixaram os moradores assustados e preocupados com a segurança na região.

Investigações em andamento

A Polícia Militar do Paraná está empenhada em solucionar o caso e já iniciou as investigações. A equipe está analisando as câmeras de segurança próximas ao local do crime e ouvindo testemunhas para obter mais informações sobre o suspeito e a motivação do assassinato.

Fonte: ricmais.com.br