“Interrupções no trânsito: Confira as alterações nas vias de Curitiba nesta semana”

Trânsito em Curitiba: Confira as principais alterações nesta semana

Nesta semana, algumas vias de Curitiba terão alterações no trânsito. Confira abaixo as mudanças:

Vila Acordes

No sentido Sítio Cercado, o trânsito estará interrompido no período de 16/10 a 21/10. Já no sentido Centro, também haverá interrupções no mesmo período.

Ferrovila

No sentido Praça Carlos Gomes, o trânsito estará interrompido de 16/10 a 21/10.

Fonte: www.bemparana.com.br