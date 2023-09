“Interrupção temporária na Avenida República Argentina para recuperação das calçadas e instalação de bancos de concreto”

Avenida República Argentina terá bloqueio temporário para recuperação das calçadas

A partir desta quarta-feira (27/9), a via calma da Avenida República Argentina, em Curitiba, passará por um bloqueio temporário de cinco dias. O trecho em frente à estação-tubo Silva Jardim, no sentido bairro-centro, estará fechado para a passagem de veículos entre 9h e 16h. No entanto, as calçadas permanecerão liberadas para pedestres e ciclistas, que deverão desembarcar das bicicletas nessa área.

Essa interrupção no tráfego motorizado é necessária para a recuperação das calçadas e do pavimento em paver. Equipes contratadas pela Secretaria do Governo Municipal (SGM) serão responsáveis pelos trabalhos, que incluem a remoção do paver, a correção e nivelamento da base, o assentamento na travessia elevada e a recuperação total do passeio e do sistema de microdrenagem.

Instalação de bancos de concreto

Além disso, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) irá instalar bancos de concreto próximos à estação-tubo Silva Jardim. Essa iniciativa faz parte de um projeto desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), que visa proporcionar áreas de estar para os cidadãos.

Sinalização e orientação

Para garantir a segurança e a fluidez do trânsito, agentes da Setran estarão presentes no local para realizar a sinalização e orientar os desvios do tráfego. Os bloqueios serão realizados diariamente, no mesmo intervalo de horários, durante os cinco dias de execução dos trabalhos, podendo ser prorrogados devido às condições climáticas.

Os cruzamentos da República Argentina com a Avenida Getúlio Vargas, a Avenida Iguaçu e a Silva Jardim terão sinalizações informando sobre o bloqueio.

