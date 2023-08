Inscrições para prova de 21 km da maratona carbono zero de Curitiba começam nesta noite

A Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude abre nesta segunda-feira (14/8) as inscrições gratuitas para as primeiras 500 vagas da prova de 21 quilômetros da maratona pública de Curitiba, a primeira corrida carbono zero da cidade. A maratona, que vai reunir de 1.750 participantes nos 21 quilômetros e mais 1.750 participantes nos 42 quilômetros, vai neutralizar a emissão de carbono gerada durante o evento.

Os 500 primeiros corredores que forem se inscrever na Praça Oswaldo Cruz, nesta segunda, às 19h, vão receber mudas de árvores nativas. Eles devem plantar a árvore em algum local da cidade, gravar um vídeo do plantio e postar nas redes sociais usando a #maratonacarbonozerocuritiba e a #esportecomsustentabilidade.

O vídeo também deverá ser apresentado na hora da retirada dos kits, que também vai acontecer na Praça Oswaldo Cruz, nos dias 15 e 16 de setembro. O evento esportivo acontece em 17 de setembro.

A prova passará por pontos turísticos da cidade e vai promover a educação ambiental e conscientizar os participantes sobre a importância da preservação do meio ambiente.

Uma árvore adulta tem a capacidade de absorver cerca de 22 kg de dióxido de carbono por ano. Para compensar as emissões de dióxido de carbono da corrida, serão necessárias 421 árvores. Os participantres vão plantar 500 árvores, 79 a mais que o necessário para compensar as emissões de dióxido de carbono da corrida.

A maratona carbono zero de Curitiba tem o apoio do Ministério do Esporte e conta com o patrocínio da Volvo e da Fomento Paraná.

As atividades esportivas, físicas e de lazer da Prefeitura fazem parte da política pública Curitiba Viva Bem, uma das principais agendas da gestão do prefeito Rafael Greca, assim como a mobilidade urbana, sustentabilidade, empreendedorismo de impacto, cultura da inovação como processo social e cidade educadora. A importância da saúde e bem-estar para os curitibanos motivou a Prefeitura a mobilizar todas as áreas da gestão pública, que estão ampliando as ações de forma conjunta através do Curitiba Viva Bem.