Em grande atuações gringas, Athletico vence o Cuiabá

Reportagem: Fernando Plantes | Direto Ligga Arena

Com boas atuações dos gringos Agustín Canobbio e Bruno Zapelli, o Athletico venceu o Cuiabá por 2 a 0, na noite desta terça-feira (15), na Ligga Arena, pela 19ª rodada do Brasileirão.

O Furacão é o atual sexto colocado, com 31 pontos, e completou cinco jogos sem perder no Brasileirão, sendo três vitórias e dois empates.

O Athletico fez um primeiro tempo muito abaixo do esperado. A equipe dominou a posse de bola, mas teve pouca intensidade ofensiva. As melhores chances do Furacão, com Vitor Bueno de longe e Thiago Heleno de cabeça não levou dificuldade para o goleiro Walter.

Até que, aos 44 minutos, Khellven cruzou na área e Canobbio cabeceou para fazer o primeiro gol do jogo. Foi o segundo gol do uruguaio neste Brasileirão.

No segundo tempo, o Athletico melhorou. O time apertou na frente e criou mais chances, mas seguiu com dificuldades na finalização. Quando Vidal roubou a bola e marcou um golaço, o árbitro Arthur Gomes Rabelo foi chamado ao VAR e anulou por toque de mão. Jogadores, torcida e diretoria ficaram na bronca com a arbitragem na Ligga Arena.

Depois deste lance e com algumas alterações, o Cuiabá cresceu no jogo, criou mais jogadas ofensivas, mas pouco assustou o goleiro Bento. Na melhor chance, Deyverson arriscou, a bola passou por toda a área e ninguém empurrou para as redes.

Mas as mudanças de Wesley Carvalho surtiram mais efeitos. Já na reta final, o Furacão apertou e ampliou. O argentino Cuello, que entrou no intervalo na vaga de Vitor Bueno, e Zapelli, que substituiu Vidal, foram os responsáveis pelo segundo gol.

O atacante tocou para o meia finalizar de dentro da área. Foi o primeiro gol do argentino com a camisa do Athletico. Nos acréscimos, Derik ainda perdeu um gol incrível para o Dourado, após tabelar com Deyverson.

Vale ressaltar um destaque negativo para Arthur Gomes Rabelo, o árbitro do jogo. A arbitragem, que já vinha pressionada por algumas decisões do primeiro tempo, recebeu vaias da torcida do Athletico após a anulação do gol de Vidal. Os jogadores também reclamaram, diversas vezes, da forma como o árbitro conduziu seu primeiro jogo da Série A.

Uma curiosidade na Ligga Arena foi o personagem do futebol brasileiro atual, o atacante Deyverson foi tietado pela torcida do Athletico após o apito final. Deu camisa, autógrafos, tirou fotos com as crianças no colo. Durante o jogo, fez seu show à parte em alguns lances.

Agora, o Rubro-Negro volta a campo na próxima segunda-feira (21) ás 20 horas, contra o Goiás, pela 20ª rodada, na abertura do segundo turno do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO BRASILEIRO – 19ª rodada

Local: Ligga Arena/Curitiba

Público: 18.445 total.

Renda: R$ 487.265,00.

Athletico 2×0 Cuiabá

Athletico:

Bento; Khellven (Madson), Thiago Heleno, Cacá e Lucas Esquivel; Erick (Hugo Moura), Fernandinho e Vidal (Zapelli); Vitor Bueno (Cuello), Canobbio e Vitor Roque (Pablo).

Técnico: Wesley Carvalho (interino).

Cuiabá:

Walter; Allyson (Felipe Augusto), Marllon, Alan Empereur e Rikelme (Uendel); Raniele, Fernando Sobral (Lucas Mineiro) e Pablo Ceppelini (Denílson); Jonathan Cafú (Derik), Clayson e Deyverson.

Técnico: António Oliveira.

Gols: Canobbio, aos 44′ do 1ºT, e Zapelli, aos 37′ do 2ºT.

Cartões amarelos: Fernandinho, Cacá, Thiago Heleno, Canobbio e Erick (CAP); Rikelme, Deyverson e Alan Empereur (CUI).

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES).

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP).

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP).