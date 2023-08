“Inscrições abertas para programa de Educação Musical gratuito em Curitiba”

O MusicaR: Programa de Educação Musical para crianças e jovens em Curitiba

O MusicaR é um programa de Educação Musical destinado a crianças e jovens entre 7 e 17 anos. Atualmente, estão abertas inscrições para 92 vagas distribuídas em nove Regionais da cidade.

As vagas estão disponíveis nas Regionais Matriz, Cajuru, Boqueirão, Boa Vista, CIC, Portão, Tatuquara, Pinheirinho e Santa Felicidade. As matrículas podem ser feitas de forma gratuita através do site www.sympla.com.br/produtor/programamusicar.

O MusicaR é mantido pela Fundação Cultural de Curitiba em parceria com o Instituto Curitiba de Arte e Cultura (Icac). Seu objetivo é proporcionar uma educação musical democrática e inclusiva.

Aulas de música para crianças e jovens

As aulas do MusicaR acontecem duas vezes por semana no contraturno escolar, com duração de 1h15 por dia. O programa engloba práticas de música corporal, instrumental e canto coral.

Os professores do programa são, em sua maioria, egressos e estudantes de cursos de Licenciatura em Música. Além disso, a equipe de coordenadores, professores e estagiários realiza reuniões semanais para o planejamento pedagógico e participa de cursos de capacitação.

O plano pedagógico do MusicaR foi elaborado sob a supervisão da professora Ângela Sasse, docente na Universidade Estadual do Paraná/Curitiba – Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Contou também com a colaboração de profissionais renomados na área de Educação Musical.

De acordo com Ângela, a ideia é proporcionar aos alunos acesso a um campo variado de expressões musicais, para que possam estabelecer conexões com sua bagagem cultural e construir sua autonomia musical. As crianças e jovens aprendem uns com os outros de forma espontânea e criativa.

Histórico do MusicaR

O MusicaR foi criado em outubro de 2017 e, desde então, expandiu suas atividades. Atualmente, está presente em dez Regionais de Curitiba, atendendo uma média de 400 crianças por ano, a maioria proveniente da rede pública de ensino.

Além das atividades regulares ao longo do ano, o MusicaR oferece oficinas durante as férias de janeiro, no período da Oficina de Música de Curitiba (OMC). Essas oficinas são abertas tanto para os participantes do programa quanto para interessados em conhecer a iniciativa.

O programa também integra a programação artística da Oficina de Música, com participações especiais de artistas renomados. Entre as participações, destacam-se o show de Toquinho no Teatro Guaíra (2018), a participação do coro de crianças da Ópera Carmen de Bizet em dois recitais, e a atuação no Concerto de encerramento ao lado de Danilo Caymmi (2020). No ano de 2021, mesmo de forma virtual, o MusicaR apresentou a Homenagem a Astor Piazzola.

Serviço

Confira abaixo as vagas disponíveis em cada Regional:

Boa Vista – 9 vagas

Boqueirão – 9 vagas

Cajuru – 1 vaga

CIC – 7 vagas

Portão – 15 vagas

Matriz – 14 vagas

Pinheirinho – 13 vagas

Santa Felicidade – 9 vagas

Tatuquara – 15 vagas

Para mais informações e realizar a inscrição gratuita, acesse o site www.sympla.com.br/produtor/programamusicar.

