Incêndio em imóvel abandonado mobiliza três carros de Bombeiros no bairro CIC, em Curitiba

Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

16/07/2023 às 16:53

Imóvel abandonado pela fogo no CIC. (João Frigério)

Um imóvel abandonado pegou fogo neste domingo, 16 de julho, na Rua João Bettega, esquina com a Rápida do Portão (Rua Cid Campelo), no bairro CIC, em Curitiba.

De acordo com o repórter João Frigério, que esteve no local, essa não foi a primeira vez que o local pegou fogo. Como o espaço estava abandonado há muito tempo, em outra situação um colchão deixado por pessoas em situação de rua que usavam o local para passar a noite.

Fonte:www.bemparana.com.br