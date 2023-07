“Implantação de sentido único na Rua Francisco Gorski busca organizar o trânsito e oferecer mais segurança”

Rua Francisco Gorski terá sentido único a partir de hoje

A Rua Francisco Gorski, localizada na Cidade Industrial de Curitiba, passará a ter sentido único a partir das 11h de hoje (25). Essa mudança será realizada pela Superintendência de Trânsito (Setran) com o objetivo de diminuir conflitos, organizar o tráfego e proporcionar mais segurança aos usuários.

Com a implantação, a via terá sentido único de circulação da Rua Adviga Lipinski para a Rua Adari Fernando Visinoni. Além disso, a Rua Irmã Genoveva Valenga também terá sentido único, indo da Rua Adviga Lipinski em direção à Francisco Gorski. Essas alterações foram feitas para ampliar o trajeto da Linha Gabineto, atendendo a uma demanda da comunidade local.

Para auxiliar os motoristas durante essa transição, agentes de trânsito estarão presentes no perímetro, oferecendo orientações e garantindo a fluidez do tráfego.

