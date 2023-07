II Corrida e Caminhada #PorMinhasMamas: Bloqueios de ruas e desvios de ônibus no bairro Água Verde neste domingo

II Corrida e Caminhada #PorMinhasMamas: Bloqueios de Ruas no Água Verde

A II Corrida e Caminhada #PorMinhasMamas, marcada para este domingo (23/7), vai ocasionar alguns bloqueios de ruas no bairro Água Verde. A largada da prova é às 6h30, na Praça Afonso Botelho, a Praça do Athletico, com previsão de término às 8h.

Durante a corrida, não haverá bloqueio total nas vias, mas os motoristas precisam redobrar a atenção, pois irão compartilhar as ruas com os participantes do evento esportivo. Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) vão auxiliar motoristas e pedestres.

Percurso da Corrida

Os participantes vão passar pelas seguintes ruas:

Buenos Aires

Getúlio Vargas

Nunes Machado

Almirante Gonçalves

Lamenha Lins

Baltazar Carrasco dos Reis

Nunes Machado

Presidente Kennedy

Augusto de Mari

Eduardo Carlos Pereira

Guilherme Pugsley

José Cadilhe

Alcebíades Plaisant

Avenida Água Verde

Saint’Hilaire

Petit Carneiro

Alexandre Gutierrez

Brasílio Itiberê

Buenos Aires

Desvios de Ônibus

A Urbanização de Curitiba (Urbs) informa que 17 linhas de ônibus terão desvios no próximo domingo (23/7) por conta do evento. As alterações de trajeto serão das 6h às 10h nas seguintes linhas:

010-Interbairros I (horário)

011-Interbairros I (anti-horário)

050-Interbairros V

160- Jd. Mercês/Guanabara

210-CIC/Cabral

216-Cabral/Portão

506-Bairro Novo

560-Alferes Poli

661-Lindoia

662-Dom Ático

663-V.Cubas

665-V.Rex

670-São Jorge

673-Formosa

674-Nsa.Sra da Luz

702-Caiuá/Cachoeira

706-Caiuá/Faz/Centro

Confira as alterações no site da Gazeta do Bairro.

II Corrida e Caminhada #PorMinhasMamas

A II Corrida e Caminhada #PorMinhasMamas é uma iniciativa para motivar homens e mulheres a trazerem a prática de atividades físicas para suas vidas como meio de prevenir o câncer de mama e ter mais saúde.

