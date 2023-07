Horário estendido de vacinação em Curitiba: famílias aproveitam para atualizar a proteção

A noite de segunda-feira (24/7) foi de cuidado com a saúde para a família de Jonatas e Bárbara Sallaberry. O casal levou os filhos Gustavo, 5 anos, e Rodrigo, 7 anos, à Unidade de Saúde Mãe Curitibana, no bairro São Francisco, para atualizar a carteira de vacinação e o pai aproveitou a oportunidade para também receber a vacina anticovid bivalente, que estava pendente. O horário estendido de vacinação, que esta semana é ofertado em 12 unidades de saúde de Curitiba, foi o estímulo que a família precisava para colocar em dia a proteção.

“Minhas vacinas estão em dia, mas sabia que havia algumas doses em atraso tanto dos meninos, quanto do meu marido, por isso aproveitamos a unidade aberta até mais tarde”, disse a bibliotecária Bárbara Bittencourt Sallaberry.

O marido Jonatas Sallaberry, contador, reforçou a importância da imunização e o horário estendido. “Nem sempre a gente consegue comparecer à unidade de saúde no horário comercial, mas consideramos a imunização uma importante estratégia de saúde familiar e procuramos manter todas as vacinas em dia”, ressaltou.

Atendendo clientes pelo celular até depois das 19h, a corretora de seguros Jenis Aniele Veiga, 44 anos, também aproveitou o horário alternativo para receber sua dose da vacina contra a gripe. Já o marido, Alexandre Daniel Veiga, 50 anos, recebeu a vacina anticovid bivalente.

“Durante o dia não consigo sair da rotina para me vacinar, mas com o horário estendido é possível. Nossos dois filhos têm acima de 20 anos e também trabalham. Eles estão com doses em atraso e vêm amanhã”, disse Jenis.

Vacinas em dia

Também nesta segunda-feira, a bebê Rafaela Bueno, de 2 anos, foi à US Mãe Curitibana com os pais, Pâmela e Adriano Bueno. Ela brincava animada com seus bichinhos de pelúcia e apontava as ilustrações da parede da unidade que mostram crianças sendo vacinadas.

Rafaela aguardava para receber, segundo ela, um “tic tic”: a 2ª dose da vacina covid baby e a dose contra a gripe. “Na data marcada para receber as duas doses ela estava com febre e precisamos esperar a total recuperação”, disse a mãe, Pâmela Bueno.

O casal soube do horário estendido pelas redes sociais e pelo noticiário da TV. Adriano comentou que também acompanha o calendário vacinal da família pelo aplicativo Saúde Já Curitiba e elogiou as funcionalidades disponíveis. “O app é muito completo, me surpreendeu”, destacou.

Durante a semana de horário estendido, é possível colocar a situação vacinal de crianças e adultos em dia. Para saber quais são as vacinas em atraso, basta acessar o app Saúde Já Curitiba, clicar em “carteira de vacinação” e depois em “pendentes”. Estão sendo oferecidas as vacinas anticovid, contra a gripe e aquelas do calendário de rotina.

Segundo a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella, é necessário melhorar a adesão à vacina anticovid no esquema básico das crianças e pelo público convocado para o reforço bivalente. “Além disso, temos que ter especial atenção para a vacinação contra a gripe, uma doença que pode matar e que acomete muitos curitibanos todos os anos”, diz Beatriz. “Ainda dá tempo de se vacinar contra a gripe”, convida a secretária.

Unidades com horário estendido para vacinação

Distrito Bairro Novo US Parigot de Souza – Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado US Bairro Novo – Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791 – Sítio Cercado

Distrito Boa Vista US Bairro Alto – Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto US Vila Diana – Rua René Descartes, 537 Abranches

Distrito Boqueirão US Vila Hauer – Rua Waldemar Kost, 650 – Hauer

Distrito Cajuru US Iracema – Rua Professor Nivaldo Braga, 1.571 – Capão da Imbuia

Distrito CIC US Oswaldo Cruz – Rua Pedro Gusso, 3.749 – Cidade Industrial

Distrito Matriz US Mãe Curitibana – Rua Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco

Distrito Portão US Santa Amélia – Rua Berta Klemtz, 215 – Fazendinha

Distrito Pinheirinho US Vila Machado – Rua Laudelino Ferreira Lopes, 2.959 – Pinheirinho

Distrito Santa Felicidade US Santa Felicidade – Via Veneto, 10 – Santa Felicidade

Distrito Tatuquara US Monteiro Lobato – Rua Olivio José Rosetti, 538 – Tatuquara



