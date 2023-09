Homem morre em grave acidente de trânsito em Curitiba

<title>Notícias de Curitiba</title> <h1>Morre homem envolvido em engavetamento em Curitiba</h1>

No último domingo (24), faleceu o homem que estava internado em estado grave após se envolver em um engavetamento entre quatro veículos no bairro Portão, em Curitiba, na sexta-feira (22). A vítima foi identificada como Ademar de Sá, de 55 anos. Segundo informações apuradas pela RICtv, a identificação foi feita pelos próprios familiares. Amigos e conhecidos prestaram homenagens nas redes sociais. "Descanse em paz, amigo! Nunca vou te esquecer!", escreveu uma mulher. Além de Ademar, outras três pessoas também ficaram feridas, sendo que duas delas estão em estado grave. <h2>Detalhes do acidente</h2> O engavetamento ocorreu no dia 22 de setembro de 2023, no bairro Portão, em Curitiba. Quatro veículos se envolveram na colisão, resultando em vítimas e feridos. <h2>Atualização</h2> Última atualização em 24 de setembro de 2023, às 15h09. <h2>Notícia relacionada</h2> Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.

Fonte: ric.com.br