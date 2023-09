Greca lança o Invest Curitiba, programa para atrair investimentos e negócios para a cidade

O prefeito Rafael Greca lançou, na tarde desta quarta-feira (20/9), o Invest Curitiba, programa de atratividade econômica da Prefeitura e Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação para captar novos negócios para a cidade, ampliando as oportunidades de investimentos nacionais e internacionais no ecossistema de inovação, o Vale do Pinhão.

Ao lado do vice-prefeito e secretário estadual das Cidades, Eduardo Pimentel, e do presidente da Agência Curitiba, Dario Paixão, Greca entregou ao município mais esta ferramenta para a promoção da cidade no setor empresarial e industrial de todo o Brasil e do mundo.

O lançamento foi realizado no Salão Brasil da Prefeitura de Curitiba e também contou com a assinatura do Protocolo de Intenções entre a Agência Curitiba e a Câmara do Comércio Brasil-Canadá (CCBC), marcando a primeira ação de promoção internacional do Invest Curitiba.

“Curitiba tem buscado recursos internacionais para financiar o empresariado inovador. Quem quiser apostar em programas de inovação vai ter como instrumento o Invest Curitiba, que vai ajudar, no âmbito do Vale do Pinhão, a formatar projetos que tornem nosso ecossistema, cada vez mais, uma roda de prosperidade” destacou o prefeito.

Invest Curitiba

O Invest Curitiba conta com um site próprio com informações sobre os potenciais para negócios na capital paranaense, em três idiomas (português, inglês e espanhol). O site também é porta de entrada para os primeiros contatos de empresas que queiram se instalar na cidade, firmar parcerias ou investir em soluções criadas pelas startups e empresas curitibanas, contribuindo para a internacionalização da capital paranaense.

Eleita cidade mais inteligente do Brasil e referência internacional por seus programas de inovação, sustentabilidade, transporte público, qualidade de vida e preservação do meio ambiente, Curitiba tem um ambiente promissor para novos negócios e aportes financeiros internacionais.

“Somos uma cidade que apoia o empreendedor e o Invest Curitiba fortalece este apoio a todo o setor produtivo da cidade. Criamos soluções que são exportadas para o mundo todo e queremos contribuir para que a economia da cidade se fortaleça”, declarou o vice-prefeito Eduardo Pimentel.

Negócios com o Canadá

A assinatura do Protocolo de Intenções entre a Agência Curitiba e a CCBC teve a participação do Invest Alberta, agência que desempenha o mesmo papel de atração de negócios do programa curitibano na província canadense. Desde 2020, o Invest Alberta apoiou o compromisso de quase US$ 20 bilhões em investimentos para a província canadense.

“Esse intercâmbio com o mundo faz de Curitiba o melhor lugar para os investimentos e a melhor cidade do Brasil nesse momento para se viver. O dia de hoje marca o diálogo do Sul com o Norte do mundo, do Brasil com o Canadá. Há muito o que aprender dos dois lados do mundo e há muito a ser feito. Podemos fazer isso alargando horizontes”, comemorou o prefeito de Curitiba.

O protocolo vai gerar acordos de cooperação de Curitiba com empresas, universidades e investidores canadenses; bem como ações e eventos de intercâmbio e relacionamento da cidade com instituições de tecnologia, inovação e desenvolvimento econômico do Canadá.

A parceria firmada nesta quarta-feira foi possível a partir de uma viagem do presidente da Agência Curitiba, Dario Paixão, em junho, para a região de Alberta, para conhecer o ecossistema de inovação de lá e estreitar relacionamentos para novos negócios.

Alberta

Uma comitiva canadense formada por representantes do CCBC, do Invest Alberta e outras instituições acadêmicas, de financiamento e de investimentos do país norte-americano, compareceu ao evento para acompanhar a assinatura do documento.

Alberta é a quarta maior província canadense e sua vocação econômica gira em torno da pecuária, petróleo e agricultura. A capital Edmonton e Calgary estão entre as principais cidades.

A província do país da América do Norte conta com mais de 900 empresas com expertise no desenvolvimento de tecnologias limpas, incluindo startups que trabalham com empresas de petróleo e gás, além de uma estrutura de instituições de acesso a financiamentos. Também é conhecida por empregar tecnologias modernas para aumentar a produção e a eficiência no setor agrícola.

“Estamos muito felizes com essa parceria que aproxima os ecossistemas de negócios e de inovação de ambos”, destacou o diretor de Relações Institucionais da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC), Paulo de Castro Reis.

Reis destacou, ainda, o potencial de negócios entre a capital paranaense e Alberta pela similaridade nos negócios. “Nossos setores econômicos de força são os mesmos: a transição energética, as empresas do agrotech, as soluções em biotecnologia e o pensamento inovador para o uso de novas tecnologias, como a inteligência artificial”, citou.

Agenda em Curitiba

Nesta quinta-feira (21/9), a comitiva canadense irá visitar programas de smart city de Curitiba e atores do ecossistema de inovação da cidade, como a Muralha Digital e a Fazenda Urbana. No tour, também estão previstas visitas a atores do Vale do Pinhão, como incubadoras e aceleradoras de startups, como a Habitat, da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) e a Hotmilk, da PUCPR.

Integram a comitiva de Alberta em Curitiba: a diretora de Operações do Invest Alberta, Lynette Tremblay; a gerente de Atração de Investimentos do Invest Alberta, Cecilia Oteiza Ayres; o gerente de Atração de Investimentos da Edmonton Global, Jeff Bell; o reitor associado da Faculdade de Ciências Naturais e Aplicadas da Universidade de Alberta, David Brassier; o diretor associado da Universidade de Alberta, Cristian Gonzalez Paez; o gerente de Programa, Negócios Industriais e Atração de Investimentos da Fort McMurray Wood Buffalo, Craig Warden; a diretora de Assuntos Clínicos, Inovação Farmacêutica Aplicada e Inovação do Applied Pharmaceutical Innovation (API); Julianna Weber; a bioestatística do API Fernanda Talarico; e a diretora da região Oeste CCBC, Patrícia Garcia da Rosa.

Também estiveram no lançamento do Invest Curitiba: o secretário municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento, Cristiano Hotz; o assessor chefe de Relações Internacionais da Prefeitura, Rodolpho Zanin Feijó; os vereadores Mauro Bobato, Rodrigo Reis, Bruno Pessuti, Pierpaolo Petruziello, Indiara Barbosa e Serginho do Posto; a embaixadora do Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores do Paraná, Ligia Maria Scherer; a cônsul honorária de Luxemburgo em Curitiba, Andrea Vianna; o cônsul honorário da República Federal da Alemanha em Curitiba, Andreas Hoffrichter; a cônsul honorária da Romênia em Curitiba, Carolina Mariah Henning Sanches; a assessora no Consulado-Geral do Japão em Curitiba, Kumiko Abe; o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Portugal, Antônio Athayde; o vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Portugal, Adriano Greco da Fonseca; o cônsul honorário da Federação da Rússia em Curitiba, Acef Said; a diretora da ADVB-PR, Gyslaine Muraro, representando Claudio Stringari; a presidente do Conselho Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, Marcia Krama; a presidente da FAS, Maria Alice Erthal; a presidente do IMT, Tatiana Turra; o presidente do ICI, Mauricio Pimentel; o presidente da Associação Comercial do Paraná (ACP), Antônio Gilberto Deggerone; o diretor do Invest Paraná, Giancarlo Rocco; a presidente do LIDE-PR, Heloísa Garrett; representantes da Fomento-PR, Fecomércio-PR, de empresas e startups da cidade.