Feiras da Primavera e da Criança começam nesta sexta em Curitiba

A estação mais colorida do ano começa nesta semana e as praças Osório e Santos Andrade já estão preparadas para abrirem as tradicionais Feiras Especiais da Primavera e Criança, com opções temáticas da época e de presentes para a criançada. Curitibanos e turistas têm até dia 14 de outubro para curtir as feiras.

Quem visitá-las encontrará muitas opções de artesanato e de comidas gostosas para aproveitar. Na Osório, serão 61 barracas, sendo 24 de gastronomia e 37 de artesanato, lembrando que essas contam com múltiplos artesãos no mesmo espaço. Na Santos Andrade o clima é mais calmo, com seis barracas de ótimas opções de peças e comidinhas para adquirir.

Feira florida e artesãos entusiasmados

O ritmo de trabalho dos artesãos nas feiras é agitado, então a preparação começa cedo. A artesã Jaqueline Ferreira Ito relata que as produções começaram antes mesmo da abertura do edital para participar. Jaqueline, que trabalha com o marido, Rodrigo Marques dos Santos, e a filha Bruna na pintura de vasos de cerâmica com temáticas diversas, conta:

“A gente fica na expectativa, porque é uma ótima oportunidade de apresentar nosso trabalho, além de que as vendas são sempre muito boas”

Para a feira da Praça Osório, eles criaram minijardins de suculentas, uma linha de primavera, além de vasos de personagens infantis, um dos modelos preferidos da clientela nesta época. Os vasos são vendidos com as plantas, que podem ser suculentas, flores ou cactos. Além da Osório, eles também trabalham na Feira do Largo da Ordem e do Pinheirinho.

A artesã Noeli Tarachuka Gonçalves concorda com a colega sobre o bom movimento e relata que essa é a melhor parte. “A energia da Feira da Osório, por exemplo, é especial, principalmente na primavera.”

Noeli também trabalha com vasos artesanais e plantas, seu carro-chefe são as suculentas e os minijardins. Ela, que também faz a Feira de Artesanato do Fazendinha, relata muito entusiasmo para essa edição da Feira Especial da Osório.

Serviço: Feiras Especiais de Primavera e Criança

Praça Osório – De segunda a sábado, das 10h às 21h, e domingo, das 14h às 20h

Praça Santos Andrade – De segunda a sábado, das 10h às 20h, e domingo, das 12h às 18h30