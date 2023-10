“Funcionárias da Urbs recebem orientações sobre prevenção ao câncer de mama”

Funcionárias da Urbanização de Curitiba são orientadas sobre prevenção ao câncer de mama

No mês dedicado à conscientização sobre câncer de mama, trabalhadoras da Urbanização de Curitiba (Urbs) assistiram, nesta quarta-feira (25/10), a uma palestra com a temática do Outubro Rosa. O evento foi realizado na sede da Urbs, no Jardim Botânico, em parceria com a Unimed.

Funcionárias de todas as áreas da Urbs foram convidadas para aprender a perceber sintomas que podem ajudar a diagnosticar a doença, e também atitudes que podem diminuir as chances de desenvolvimento do câncer.

A palestrante Luana Germano reforça a importância dos cuidados. “É de extrema importância que as mulheres conheçam o seu próprio corpo para perceber qualquer alteração que possa indicar o surgimento de um tumor, e com o diagnóstico precoce o tratamento é muito mais efetivo”, pontua a enfermeira.

Palestras sobre saúde na Urbs

As palestras sobre saúde ocorrem mensalmente na Urbs, através de um programa de saúde empresarial e focadas principalmente na prevenção. A fiscal Tenisa Radke, de 54 anos, nunca perde a oportunidade de participar das orientações, e já tinha expectativas para a palestra deste mês. “A gente sempre aprende algo novo, principalmente sobre nosso próprio corpo, e já estávamos na expectativa da palestra do Outubro Rosa”, comenta.

Um ponto importante levantado pela enfermeira Fernanda nesta tarde é que o cuidado é necessário independente da idade. Mesmo que mulheres acima de 60 anos, ou pós-menopausa tenham maior probabilidade de desenvolvimento de câncer de mama, ele pode ocorrer em qualquer mulher. A estagiária da URBS Paola Queiroz, de 22 anos, relata ter aprendido muito com o evento.

“Gostei muito de participar, não sabia sobre muitos dos fatores de risco apresentados. Além de levar para minha família o aprendizado de hoje, também vou prestar mais atenção no meu próprio corpo”, diz Paola.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.urbs.curitiba.pr.gov.br