“Festival Gastronômico Oktoberfest no Mercado Municipal Capão Raso: Pratos da culinária alemã a partir de R$ 10!”

Festival gastronômico oferece pratos da gastronomia alemã a partir de R$ 10

O Mercado Municipal Capão Raso promove a partir desta quinta-feira (19/10) o festival gastronômico Oktoberfest, com uma variedade de pratos e lanches da culinária alemã de R$ 10 até R$ 35, além de chope submarino e vinhos alemães com 35% de desconto. O festival vai até 28 de outubro.

Delícias da culinária alemã

Entre as delícias estão pratos tradicionais alemães, como bratkartoffeln (batatas com cebola roxa, cominho, bacon, pimenta e páprica); spätzle (massa artesanal servida com molho de nata defumada, cupim assado e cogumelos paris); bockwurst (salsichas bock e bratwurst temperadas com cebola roxa, queijo muçarela, mostarda escura e cebolinha verde e servida com chucrute e batata frita); além de opções doces como strudel de maçã, pretzel com sorvete e donauwelle (bolo com creme de baunilha, chocolate meio amargo e cereja, receita que homenageia o Rio Danúbio, o segundo mais longo da Europa, que nasce na Floresta Negra, na Alemanha).

Opções adaptadas com inspiração alemã

O festival também traz opções adaptadas com inspiração alemã, como tapioca de linguiça blumenau e queijo meia cura, crepe de strudel de maçã, yakissoba com molho quatro queijos e linguiça blumenau, pastel de linguiça de pernil e até um sushi “alemão” (uramaki com camarão empanado e cream cheese coberto com crocante de farinha panko e bacon).

Mercado Municipal Capão Raso

O Mercado Municipal Capão Raso é um centro de compras no bairro que conta com 100 lojas, oferecendo diversas opções de alimentação, frutas, verduras e um Armazém da Família. Além disso, o mercado possui lojas de brinquedos, roupas, acessórios de celular, lojas de bebidas, correio e cafeteria.

O local permite a integração com o Terminal Capão Raso, que fica ao lado, por meio do cartão-transporte da Urbs. Os passageiros que saem do terminal podem acessar o mercado pela cabine de integração, fazer compras e retornar ao terminal sem que seja necessário pagar uma nova tarifa, dentro de um período de duas horas.

Serviço: Festival Gastronômico Oktoberfest do Mercado Municipal Capão Raso

Data: 19/10 a 28/10

Endereço: Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo

Funcionamento de segunda a sábado:

Espaço Sabores: 9h às 19h

Lojas: 9h às 21h

Praça de Gastronomia: 9h às 21h

Fonte: www.urbs.curitiba.pr.gov.br