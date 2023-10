“Equipes realizam obras emergenciais para corrigir erosão e evitar deslizamento de ciclovia em Curitiba”

Obras emergenciais de manutenção na galeria celular da Rua Eduardo Pinto da Rocha

Equipes coordenadas pelo Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) estão realizando obras emergenciais de manutenção na galeria celular da Rua Eduardo Pinto da Rocha, localizada no Alto Boqueirão. O objetivo dessas intervenções é corrigir uma erosão de grande porte que ameaça a ciclovia do local.

A galeria celular é uma estrutura subterrânea composta por blocos de concreto pré-moldados. Sua função é regular o fluxo de água da chuva, permitindo que seja liberada de forma controlada no Ribeirão dos Padilhas, evitando assim o acúmulo excessivo de água e possíveis inundações.

Devido às fortes chuvas das últimas semanas, oito colunas da galeria foram deslocadas e derrubadas. Essa movimentação dos módulos, aliada ao solo encharcado, comprometeu a estrutura da ciclovia, resultando na interdição de um trecho para evitar acidentes.

Atenção, motorista!

É importante ressaltar que o local da obra está devidamente sinalizado e os motoristas devem redobrar a atenção ao circular pela região.

A correção da estrutura de macrodrenagem teve início na última semana, com a remoção das peças derrubadas pela chuva e a implantação de barreiras de eucalipto para evitar a erosão no local.

Para dar continuidade aos trabalhos, será necessário o apoio da Sanepar para realizar serviços na adutora que passa pelo local. O próximo passo será a recomposição das peças de concreto que formarão a nova galeria.

Condições climáticas

A execução dos trabalhos requer o uso de máquinas de grande porte, as quais só podem ser utilizadas em solo estável. Portanto, as condições climáticas têm impacto direto no andamento das obras.

A Rua Eduardo Pinto da Rocha é uma importante via de ligação entre os bairros do Alto Boqueirão, Sítio Cercado, Ganchinho e Umbará. A manutenção no sistema de drenagem está sendo realizada na altura do número 184.

O secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues, destaca o contínuo investimento da Prefeitura de Curitiba na construção e manutenção das estruturas necessárias para minimizar os impactos das chuvas na cidade, que é cortada por diversos rios e córregos.

“São obras de macrodrenagem e microdrenagem, além de serviços que aumentam a capacidade dos rios e córregos para evitar transbordamentos e ajudam a rede a suportar grandes precipitações”, afirma Rodrigues.

