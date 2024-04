Fernandinho inspirado e Furacão sem dó

Reportagem Admilson Leme, direto da Ligga Arena

O Athletico, venceu o Rayo Zuliano, por 6×0, na noite deste terça-feira(09/04), em jogo válido pela segunda rodada da copa Sul-Americana, o jogo foi realizado na Ligga Arena, em Curitiba.

O Furacão não deu chances ao adversário e contou com noite inspirada de Fernandinho.

Com o resultado, o Furacão lidera o Grupo E, com 6 pontos, à frente do Danubio (4 pontos), Ameliano (1) e Rayo (0).

Primeiro Tempo

Desde os primeiros minutos o Athletico se impôs e mandou no jogo com tranquilidade.

Aos 14 minutos, Cannobio foi derrubado pelo goleiro Corredor dentro da área, o árbitro marcou pênalti e Fernandinho converteu a cobrança, foi o seu terceiro gol marcado nos últimos três jogos.

Aos 20 minutos, o lance de maior perigo da equipe visitante aconteceu, quando Saimon Ramírez em jogada individual, acertou o travessão de Bento.

Aos 22 minutos, após lançamento de Fernandinho, Esquivel bateu por cobertura na saída do goleiro.

Aos 27 minutos, Pablo cabeceou junto ao zagueiro adversário, a bola sobrou para Canobbio que girou e bateu de primeira.

Aos 31 minutos, Cannobio recebeu na área e tentou um voleio (estilo Daniel Sam), mas o goleiro defendeu.

A equipe do Rayo Zuliano ficou toda no campo de defesa e não tinha oportunidade e nem coragem de se lançar ao ataque.

Já nos acréscimos, Fernandinho lançou Pablo que saiu cara a cara com o goleiro adversário, e com tranquilidade e categoria meteu uma cavadinha, pra marcar o quarto gol do furacão.

Pablo chegou a 8 gols em 15 jogos em 2024 – é o artilheiro do time no ano.

Segundo Tempo

Os técnicos começaram a fazer substituições e o Athletico seguiu na pressão e o Rayo tentando manter o placar desfavorável.

Aos 20 minutos, Mastriani que tinha acabado de entrar em campo, recebeu de Cristian e chutou de fora da área a bola tocou na defesa adversário e matou o goleiro.

Sem poder de reação e apenas se defendendo o Rayo foi levando a partida. Mas aos 30 minutos, Thiago Heleno lançou Canobbio que invadiu a área e marcou o sexto gol do furacão.

Aos 38 minutos, o Rayo Zuliano chegou a levar perigo, Padrón cortou e chutou forte, mas Bento defendeu com tranquilidade.

Próximos Jogos

O Athletico volta a campo na estreia domingo Brasileirão, contra o Cuiabá no domingo (14/04), às 16h, na Ligga Arena.

FICHA TÉCNICA

Sul-Americana 2024

Fase de grupos – 2ª rodada – 09/04/2024

Athletico 6×0 Rayo Zuliano

Athletico: Bento; Léo Godoy (Alex Santana), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho (Christian), Erick e Cuello (Mastriani); Canobbio, Julimar (Madson) e Pablo (Di Yorio).Técnico: Cuca.

Rayo Zuliano: Luis Corredor; Edinson Penilla, Hermes Rodríguez, Diego Meleán (Albert Barboza) e Jaider Julio; Jesús Quintero (Ángel Faria) e Andrusw Araujo; Gerardo Padrón, Gilmar Martínez (Johao Martínez) e Saimon Ramírez (Colina); Heiderber Ramírez (Edwin Castro).Técnico: Elvis Martínez.

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR).

Público: 22.317. Renda: R$ 623.380,00.

Gols: Fernandinho a 14′, Esquivel a 22, Canobbio a 27′ e Pablo a 45′ do 1º T; Mastriani a 20′ e Canobbio a 30′ do 2º tempo.

Cartões amarelos: Luis Corredor (RAY)

Árbitro: Ivo Mendez (BOL).

Assistentes: Carlos Tapia (BOL) e Ruben Flores (BOL).

VAR: Joel Alarcon (PER).