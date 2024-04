Athletico Bicampeão!

Reportagem: Fernando Plantes | Direto Ligga Arena

Com gols de Pablo, Fernandinho e Mastriani, Furacão faz o dever de casa e comemora mais um título do Paranaense.

Sem dificuldades, o Athletico faturou o bicampeonato paranaense, neste sábado (6), o Furacão derrotou o Maringá por 3 a 0, na Ligga Arena, e como já havia vencido por 1 a 0 o jogo de ida, confirmou a conquista do título.

Assim, o Athletico coroa o ano do centenário com pelo menos um título. O clube ainda tem pela frente Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, competição pela qual volta a campo na próxima terça-feira (9), quando recebe o Rayo Zuliano, da Venezuela, na Ligga Arena.

A festa da torcida começou muito antes dos times entrarem em campo. Com a já tradicional “rua de fogo” em jogos importantes do clube, a torcida recepcionou os jogadores com um show pirotécnico de fumaça com as cores do Furacão, além da batetia e cantos tradicionais das arquibancadas.

Foto: Fernando Plantes | Canal FNG

Em campo, com uma atuação muito melhor do que a apresentada em Maringá, o Athletico dominou a partida desde o começo. Embora fosse um duelo truncado no meio-campo, com uma marcação forte da equipe do interior, o Furacão taticamente e tecnicamente era superior, chegando mais vezes ao ataque e criando boas chances.

Depois de perder chances com Esquivel e Canobbio, então novamente Pablo abriu o marcador. Aos 26 minutos, ele tabelou com Christian e chutou da entrada da área. A bola desviou na marcação e ficou fora do alcance do goleiro Dheimison, que ainda tentou a defesa, mas viu a bola morrer nas redes. Foi o sétimo gol do camisa 92, artilheiro rubro-negro da competição.

Foto: Geraldo Bubniak/AGB

Com o gol, só restou ao Maringá se expor mais e abrir espaços na marcação. Em um desses vacilos, Christian foi lançado e derrubado na área por Dheimison, o arbitro marcou pênalti.

Fernandinho cobrou com categoria e ampliou ainda mais a larga vantagem.

No Segundo tempo com um placar agregado de 3 a 0, o Athletico se deu ao luxo de diminuir o ritmo da partida. Já o Maringá, foi para o tudo ou nada, tirando defensores para colocar jogadores de mais velocidade lá na frente. O resultado disso foi um Furacão com mais posse de bola, trabalhando as jogadas.

À medida que o tempo ia passando, os dois lados iam fazendo alterações. O Dogão tentando pressionar em busca do gol de honra, enquanto o Furacão rodava seu elenco, colocando jogadores que já foram titulares, como Mastriani e Zapelli.

E foi o uruguaio que fechou o placar, aos 47 do segundo tempo, fazendo 3 a 0 e liquidando a partida, que acabou em comemoração na Ligga Arena.

Foto: Geraldo Bubniak/AGB

A conquista foi exaltada por Pablo, que aproveitou para alfinetar o rival Coritiba.

“Eu nasci para jogar no Athletico. A gente cresceu muito na disputa do Campeonato Paranaense. Está todo mundo de parabéns. O nosso maior objetivo é conquistar mais títulos nesta temporada. Alguns clubes já caíram no ano do centenário e a gente já conquistou um título. Esperamos conquistar mais”, disse Pablo.

Na coletiva, Cuca fez questão de ressaltar a importância de seu antecessor, Juan Carlos Osorio, que comandou o Furacão em 12 partidas anteriores, e garantiu que vai dar sua medalha de campeão para ele.

“São seis vitórias seguidas, bastante gols feitos, poucos tomados, então dá uma consistência de time equilibrado. Um dia vai perder e vamos ter que administrar estas derrotas. Mas não posso deixar de dividir o título com o Osorio, com a equipe e comissão técnica dele, que foi quem tocou a maior parte do campeonato. A minha medalha vou mandar direto para ele“, afirmou Cuca.

A entrevista coletiva do treinador foi interrompida pelos jogadores, com o tradicional banho de água gelada.

Foto: Fernando Plantes | Canal FNG

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paranaense 2024

Final (volta) – 06/04/2024

Athletico 3×0 Maringá

Athletico

Bento; Léo Godoy (Madson), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick (Hugo Moura) e Christian (Bruno Zapelli); Julimar, Canobbio (Alex Santana) e Pablo (Mastriani).

Técnico: Cuca.

Maringá

Dheimison; Tito, Ronald e Gustavo Vilar; Marcos Vinícius (Iago Santana), Morelli (Negueba), Zé Vitor, Rodrigo e Caíque Silva (Mirandinha); Serginho (Julio Rodrigues) e Bruno Lopes (Robertinho).

Técnico: Jorge Castilho.

Local: Ligga Arena, em Curitiba.

Público: 36.692 (pagante); 37.758 (público total).

Renda: R$ 1.368.240,00.

Gols: Pablo (CAP), aos 26′, Fernandinho (CAP), aos 39′ do 1ºT, Mastriani aos 47′ do 2ºT.

Cartões amarelos: Serginho, Marcos Vinícius, Julio Rodrigues, Zé Vitor (MAR); Erick, Alex Santana (CAP).

Árbitro: Lucas Paulo Torezin.

Assistentes: Bruno Boschillia e Victor Hugo Imazu dos Santos

VAR: Rodolpho Toski Marques.