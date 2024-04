Furacão das Américas

Reportagem: Admilson Leme

O Athletico, venceu o Sportivo Ameliano, por 4×1, na noite desta terça-feira (02/04), no estádio Nueva Olla, em Assunção, Paraguai.



Em jogo valido pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, o grupo conta também com Danubio (Uruguai) e Rayo Zuliano (Venezuela).



Os gols da vitória foram de Mastriani (dois), Fernandinho e Zapelli.

Primeiro Tempo

O Athletico começou com uma postura mais ofensiva e logo, aos 6 minutos, Canobbio chutou de fora da área. O goleiro Rossi espalmou, e Zapelli aproveitou e cotou para Mastriani finalizar para o gol vazio.



O Ameliano foi em busca da reação e levou perigo à defesa rubro-negra, principalmente pelo lado esquerdo.



O Ameliano empatou aos 15 minutos, Contrera tocou para Vera, que livre, chutou na saída de Bento, deixando tudo igual.



Aos 32, após cruzamento de Leo Godoy, Zapelli chutou de primeira e sem chances para Rossi, colocou a equipe visitante a frente do placar.



Já nos acréscimos, Fernandinho com um chute de fora da área, fez o terceiro gol da equipe rubro negra.

Segundo Tempo

Na segunda etapa o Athletico passou a administrar a vantagem de 3×1, e não correu mais riscos e ainda marcou mais um.



O técnico Cuca fez substituições, modificando o sistema com três zagueiros e deu oportunidade para jogadores pouco utilizados na temporada.



Aos 27, Mastriani recebeu cruzamento de Esquivel e cabeceou, para marcar o seu segundo gol no jogo e o quarto do Furacão no jogo.



O Athletico teve 60% de posse de bola, com controle absoluto e superioridade física e técnica.

Próximos Jogos

O Athletico enfrenta o Maringá no sábado (06/04), às 17h, na Ligga Arena, em jogo de volta pelo campeonato estadual.

Para sair com a taça, a furação precisa apenas de um empate, após ter vencido por 1×0 na ida.



Pela Sul-Americana, o Rubro-Negro volta a campo na próxima terça-feira (09/04), às 21h30, diante do Rayo Zuliano-PER, em Curitiba.

Ficha Técnica

COPA SUL-AMERICANA

Fase de grupos – Primeira rodada



SPORTIVO AMELIANO 1×4 ATHLETICO



Sportivo Ameliano

Nicolás Rossi; Juan Patiño, Julio González, Marcos Martinich e Francisco Báez; Aldo Maíz, Silvio Torales (Gonzalo Areco) e Alberto Contrera (Villagra); Alejandro Samudio (Iván Valdez), Richard Torales (Barreiro) e Fredy Vera (Sarquis). Técnico: Pedro Sarabia



Athletico

Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Gamarra (Felipinho); Léo Godoy, Fernandinho, Alex Santana (Hugo Moura) e Esquivel; Zapelli (Benitez), Canobbio (Cuello) e Mastriani (Di Yorio). Técnico: Cuca.



Local: Estádio General Pablo Rojas (Assunção-PAR)

Árbitro: Andres Merlos (ARG)

Assistentes: Gabriel Chade e Maximiliano Del Yesso (ARG)

Gols: Mastriani aos 6′ do 1°T, Vera aos 13′ do 1°T, Zapelli aos 32′ do 1°T, Fernandinho aos 47′ do 1°T e Mastriani aos 27′ do 2°T

Cartões amarelos: Gamarra, Thiago Heleno (CAP)