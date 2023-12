Ex-PM e comparsa presos por assassinato na frente da filha em Curitiba

Ex-PM e comparsa são presos suspeitos de receber R$ 30 mil para matar homem na frente da filha em Curitiba

O ex-policial militar Paulo Roberto da Silva Filho, que era procurado pela morte de Ademir Moreira Mattos, de 45 anos, foi preso no final da manhã desta quinta-feira (14). Ele era alvo de uma operação da Polícia Civil, que procurava também por Fábio Luiz Padilha, que também acabou encontrado e preso.

A investigação sobre a morte de Ademir geraram a operação para prender ao todo quatro suspeitos de ligação direta com o crime. O homem foi morto ao chegar em casa, em janeiro, na frente da filha, de 7 anos, no bairro Pinheirinho. Câmeras de segurança registraram a ação que, segundo a polícia, teria sido praticada pelo ex-policial militar, que foi contratado para matar Ademir. Veja o vídeo abaixo.

Paulo foi preso em Matinhos e Fábio em Contenda. Fotos: Divulgação/Polícia Civil.

Investigação e prisões

Segundo a polícia, sete ordens judiciais foram expedidas contra suspeitos do homicídio. Entre os mandados, estão quatro de prisão temporária e três de busca e apreensão.

A Polícia Civil apurou que quatro indivíduos estão ligados ao crime e que o meio empregado pelos suspeitos foi a emboscada. Conforme descobriu a polícia, o valor de R$ 30 mil foi pago para que os executores matassem Ademir.

“Desde o início já tínhamos a informação de que eram dois os envolvidos, um atirador e o outro motorista. As investigações evoluíram e encontramos também o responsável por emprestar o carro para o homicídio. Depois verificamos a existência de um quarto envolvido na qualidade de mandante”, disse o delegado Victor Menezes.

O crime e a motivação

Acompanhado de um motorista num Fox, o assassino ficou parado na Rua Mário Gomes Cezar até o momento em que Ademir chegou. Assim que a vítima entrou com o carro na garagem, o atirador correu e efetuou os disparos.

“As investigações evoluíram e verificamos que o mandante do crime mexia com transportes e houve um desacerto comercial entre ele e a vítima. A vítima tinha complicações com a Justiça, há informações inclusive que ele teria comprometimento com roubo de cargas. O desentendimento entre vítima e mandante, que foi preso, gira em torno de um desacerto comercial relacionado a cargas”, explicou o delegado.

Homem de 45 anos foi morto na frente da filha e crime choca moradores do Pinheirinho. Foto: Cristiano Vaz/Banda B.

Segundo as investigações, Ademir teria ameaçado um dos suspeitos, que foi o mandante do crime. Três dos investigados já possuem antecedentes criminais.

“Uma vez que o mandante foi ameaçado pela vítima, ele buscou pistoleiros, contratou o pessoal para o homicídio, e eles foram atrás de um Fox preto, que pegaram na casa de um mecânico. Pegaram o carro, devolveram o carro, e tudo indica que o mecânico sabia do que iria ocorrer”, disse Victor Menezes.

Prisão dos suspeitos

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o crime, conseguiu prender dois dos quatro suspeitos: o mandante e o que participou no homicídio emprestando o veículo. A polícia ainda procurava por Fábio e Paulo, que foram encontrados logo após a equipe da DHPP pedir ajuda com denúncias.

Segundo o delegado, Fábio foi preso em Contenda, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Já Paulo foi encontrado em Matinhos, no litoral do Paraná. Ambos estavam em regiões que a polícia já avaliava que poderiam ter fugido.

Ainda conforme o delegado, Paulo Roberto da Silva Filho, é ex-policial militar. Ele é apontado como suspeito de atirar e matar Ademir.

“As informações apontam que, infelizmente, trata-se de um ex-servidor da Polícia Militar, que saiu da corporação e tinha alguns comprometimentos que o levaram a ser expulso da corporação”, concluiu o delegado Victor Mezes.

Foto: Reprodução/Câmera de Segurança.

