“Alerta: Proibido nadar e pescar nos lagos de parques e bosques de Curitiba”

<title>Proibição de nadar e pescar em lagos de parques e bosques em Curitiba</title> <h1>Proibição de nadar e pescar em lagos de parques e bosques em Curitiba</h1>

<h2>Alerta da Prefeitura de Curitiba</h2> Devido às altas temperaturas registradas em Curitiba recentemente e com a proximidade do verão, a Prefeitura de Curitiba alerta a população que é proibido nadar e pescar nos lagos dos parques e bosques da cidade. <h2>Proteção das Unidades de Conservação</h2> A proibição é indicada e reforçada pelas placas presentes em todos os parques e bosques de Curitiba. Os nossos parques também são Unidades de Conservação, então são protegidos pela legislação. <h2>Riscos para a segurança</h2> A gerente de Manutenção dos Parques e Áreas Verdes, Walquiria Pizatto, afirma que, por não serem espaços próprios para nadar, os lagos não têm estrutura para as atividades aquáticas. Além disso, completa Walquiria, esses espaços também não contam com acompanhamento profissional ou um salva-vidas, o que torna essa prática muito perigosa. <h2>Alerta para pais e responsáveis</h2> O coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Nelson Ribeiro, alerta os pais e responsáveis para ficarem atentos com as crianças e adolescentes, evitando acidentes também nas cavas. <h2>Riscos de saltar na água</h2> O coordenador também informa que, em hipótese alguma, deve-se tentar saltar na água. São inúmeros os obstáculos não previstos e choques que podem ser provocados pelo impacto e acarretar sérias lesões físicas. O desconhecimento sobre o terreno e sobre o que se pode encontrar no fundo da cava, como pedras e galhos, pode acabar em afogamento ou ferimentos. <h2>Emergências</h2> Em caso de afogamentos e emergências, deve-se acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199). <h2>Denúncias</h2> Quem flagrar pessoas nadando ou pescando nos lagos dos parques e bosques pode acionar a Guarda Municipal, diretamente pelo telefone 153 ou através da Central 156. <h2>Comunicar erro</h2> Comunique a redação sobre erros de português, de informação ou técnicos encontrados nesta página. <h2>Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro</h2> Acesse o site <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a> para ficar por dentro das últimas notícias de Curitiba e região.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.bandab.com.br