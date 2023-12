“Avenida República Argentina passa por requalificação com asfalto de borracha: saiba mais sobre o projeto do Ligeirão Norte-Sul”

Requalificação da Avenida República Argentina – Bem Paraná

Requalificação da Avenida República Argentina

A Avenida República Argentina está passando por um processo de requalificação em Curitiba. O trecho que está sendo requalificado vai desde a Rua Visconde do Serro Frio até o Terminal do Capão Raso.

O pavimento da via está passando pelo processo de fresa e recapeamento e será coberto com uma nova camada de asfalto de borracha, que conta com pneus descartados na composição.

A recuperação do pavimento está sendo feita na canaleta e nas vias lentas laterais ao longo de 600 metros, de acordo com o superintendente de Manutenção Urbana, João Vidal Filho.

Essas ações fazem parte da implantação do Ligeirão Norte-Sul e estão na etapa final. Todo o processo é coordenado pela Superintendência de Manutenção Urbana.

Fonte: www.bemparana.com.br