“Evite acidentes domésticos: Contratação de serviços autorizados e inspeções regulares são essenciais”

A importância da contratação de serviços autorizados e inspeções regulares para evitar acidentes domésticos

A contratação de serviços autorizados e a realização de inspeções regulares são medidas essenciais para prevenir acidentes domésticos, como incêndios, explosões ou colapsos em prédios e condomínios. A Associação das Administradoras de Condomínios do Estado do Paraná (AACEP) ressalta a importância dessas ações, especialmente após o registro de uma explosão em um apartamento em Curitiba, causada por um vazamento de botijão de gás, que resultou em uma mulher de 63 anos gravemente ferida.

De acordo com a vítima, ela tentou realizar a troca do botijão ligado ao aquecedor do chuveiro, o que resultou na explosão. Diante desse incidente, é fundamental que locatários e inquilinos notifiquem o síndico do condomínio caso suspeitem de vazamentos ou outros perigos.

Além disso, é importante realizar a Inspeção Predial ou Autovistoria, conforme exigido por lei. Especialistas avaliam a estrutura, instalações hidráulicas e elétricas, entre outros aspectos. No caso de reformas, é essencial contratar profissionais autorizados para cada serviço, que devem possuir a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Com a modernização da construção civil e a melhoria da segurança nas cidades, muitos locais já não utilizam botijões de gás, pois contam com tubulações instaladas pelo município. Em Curitiba, uma Lei de 1999 proíbe a instalação de botijões no interior de unidades habitacionais que possuam a instalação pela tubulação.

Para os imóveis construídos antes dessa Lei, o coordenador técnico da Coordenadoria de Segurança de Edificações e Imóveis (Cosedi), Marcelo Solera, orienta que sejam feitas as devidas adequações.

Os curitibanos podem denunciar para a Cosedi a existência de trincas, fissuras e rachaduras em obras, edificações e imóveis, bem como situações em que seu uso represente perigo para a população ou meio ambiente. A solicitação pode ser feita pelo telefone 156.

Fonte: cbncuritiba.com.br