“Evento do Balanço Geral Curitiba promove diversão e integração para crianças carentes da CIC”

Evento promove Centro de Integração Social Divina Misericórdia em Curitiba

O quadro BG na Comunidade, do Balanço Geral Curitiba, realizou nesta sexta-feira (4) um evento especial para divulgar o Centro de Integração Social Divina Misericórdia, localizado na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

A festa contou com a presença de 240 crianças atendidas pelo centro, além dos educadores do projeto. Durante o evento, as crianças puderam se divertir com um trio elétrico, participar de aulas de dança e desfrutar de muita animação.

O Centro de Integração Social Divina Misericórdia oferece diversas atividades para os jovens, como aulas de futebol, grafite, música, artes marciais e outras modalidades que visam estimular o desenvolvimento integral dos participantes.

A unidade do centro de integração funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, no bairro São Miguel.

Fonte: Redação RIC Mais

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: ricmais.com.br